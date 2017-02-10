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جهات خارجية تسعى إلى إقرارِ توطين مقنَّعٍ

10
FEBRUARY
2017
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مقدمة نشرة الـ OTV المسائية:

 يستمر بعض السياسيين في السعي إلى منع اللبنانيين من اختيار نوابهم، عبر إجهاضِ أيِّ قانونٍ انتخابيٍ عادل ... وفي شكلٍ متزامن، تستمر جهاتٌ خارجيةٌ في سَعيها إلى إقرارِ توطين ٍمقنَّعٍ لأعدادٍ وافرة من اللاجئين أو النازحين في لبنان ... هكذا تتزاوجُ الفظائع بين مَن لا يعلم ... ومَن لا يتورّع ...

فمحاولةُ التوطين الملتبِس عادت لتُطلَّ برأسها، عبر مساعٍ دوليةٍ وأممية، من أجل إقناع السلطات اللبنانية بتسجيل ولادات النازحين في لبنان ... وهي ولاداتٌ غير مضبوطة القيود، ولا يُمكن إسنادُها إلى جنسياتٍ محدّدة ... فهناك عشراتُ الآلاف المَولودين الجُدد سنوياً على الأراضي اللبنانية، مِن أهلٍ لم يعودوا يَحمِلون جنسياتٍ واضحة أو محدَّدة أو مجدَّدة أو مُعترف برَسميّتها ... وهو ما يسعى بعضُ الخارج إلى فرضِ تسجيله في لبنان، تحت ذرائعَ إنسانيةٍ، ليتحوّلَ لاحقاً إلى أزمةٍ ديموغرافيةٍ بأبعادْ قانونية دولية مركّبة ومعقّدة، تنتهي إلى التوطين المُقنّع، أو التثبيت المُعلَن ...

يكفي طرحُ السؤال على الجهات الدولية: إذا كان المولودُ من أبوَين لا تعترفُ الحكومةُ السورية بجنسيتِهما مثلاً ... أو ممنوعٌ على لبنان أن يسألَها عنها ... أو، مِن أبوين فلسطينيَيْن نزحا من سوريا وفقدا أيَّ وثيقةٍ أو قيد ... ما يكونُ مصيرُ هذا المولود بعد تسجيله لبنانياً؟! ... مسألةٌ خطيرة لن تمرَّ في بعبدا ... كما لن يَمرَّ عبرَها أيُ خرقِ لأيّ قانون ... فكيف بالهدر والفساد وما يعادلُهُما ... مثلٌ جديدٌ على ذلك، نضيء على تفاصيله، بعد ثوانٍ قليلة.

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