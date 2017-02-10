الرئيس عون استقبل وفداً من أهالي العاقورة والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة

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واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبالاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فالتقى وفداً من أهالي بلدة العاقورة تحدث باسمهم رئيس البلدية الدكتور منصور وهبه، لافتاً إلى أن الوفد الذي يمثل العاقورة بكل أطيافها وعائلاتها متحدين ومتصالحين، جاء لشكر الرئيس عون على اهتمامه بالجريمة التي ذهب ضحيتها ابن البلدة مجيد الهاشم وللمطالبة باسترداد المتهم بالقتل ومحاكمته أمام المحاكم المختصة في لبنان. ثم عرض رئيس البلدية لأبرز المطالب التي تهم العاقورة ومنها إلغاء المذكرة الصادرة بمسح مشاعات البلدة باسم الجمهورية اللبنانية، واستئناف الدعم المقرر لكل صندوق تفاح بقيمة خمسة آلاف ليرة للصندوق، واعتماد خطة إنمائية للعاقورة ومنطقتها لا سيما لجهة استكمال الأعمال في طريق إهمج اللقلوق-العاقورة وطريق نهر ابراهيم-قرطبا العاقورة، وطريق كسروان-العاقورة. واشار رئيس البلدية إلى أن العمل مستمر مع بلديات جرد جبيل الجنوبي العشر على إنشاء اتحاد بلديات الجرد من أجل القيام بما يلزم لإنماء هذه القرى المحرومة.



ورد الرئيس عون مرحباً بوفد أبناء العاقورة مؤكداً على أن قضية مقتل ابن البلدة المرحوم مجيد الهاشم موضع متابعة مباشرة منه، وأنه كلف وزير العدل سليم جريصاتي اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترداد المتهم بالقتل من سوريا وفق القوانين المرعية الاجراء.



واشار الرئيس عون إلى توقيعه قوانين لاعتمادات مالية مخصصة لشق طرق وتوسيع أخرى في قضاءي جبيل وكسروان على أن يبدأ التنفيذ فيها سريعاً. وشدد على الاهتمام بتصريف الانتاج الزراعي اللبناني وخصوصاً التفاح، لافتاً إلى أن أحد ابرز أهداف زياراته الرسمية إلى الخارج، تأمين أسواق للمنتجات اللبنانية على أنواعها.

الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة

وفي قصر بعبدا ايضاً وفد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة الذي تحدث باسمه مديره التنفيذي ورئيس اتحاد آسيا وسام أبي نادر الذي أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لتنظيم بطولات العالم وبطولة آسيا في لبنان. وعرض السيد أبي نادر لمشاركة رئيس الاتحاد الدولي السيد كيريس براون Kerrith Brown والاتحادات اللبنانية المعنية بهذه الألعاب والتي تنسق في ما بينها تحقيقاً لهذه الغاية.



وأثنى الرئيس عون على نشاط الاتحادات اللبنانية مرحباً بتنظيم البطولات في لبنان، واعداً بتقديم أي مساعدة مطلوبة لإنجاحها.