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بو عاصي يلتقي سفراء ويبحث مع وفد من عرسال أزمة تلوث الآبار الارتوازية

10
FEBRUARY
2017
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عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في مكتبه في الوزارة سلسلة اجتماعات مع عدد من السفراء المعتمدين في لبنان، وهم على التوالي: سفيرة النروج “لين ليند”، سفير السويد “بيتر سيمنيبي”، سفير تركيا “شغطاي ارجييس” وسفير بولونيا “فونيك بوزك”، وبحث معهم العلاقات بين وزارة الشؤون الاجتماعية ودولهم، وبالاخص في المشاريع القائمة معها. وتم التطرق الى موضوع تبادل الخبرات التي تحقق الفائدة للجميع، وكان تأكيد على تعزيز التبادل المشار اليه في أكثر من قطاع.

 

وكان لأزمة النزوح السوري حيزا من المداولات، اذ شدد الوزير بو عاصي على ايلاء المواطن اللبناني اهتماما كبيرا لمواجهة عبء النزوح والعمل على تطوير البنى التحتية التي تدهور وضعها في السنوات الاخيرة، نظرا للظروف القائمة. اما السفراء الاربعة، فأظهروا تفهمهم التام لما يمر به لبنان، مجددين دعم بلادهم له.

 

كما التقى الوزير بو عاصي وفدا من بلدية عرسال عرض معه مطالب البلدة، خصوصا ملف الصرف الصحي. وشدد الوفد على الحاجة الماسة لايجاد حل لهذا الملف وتكرير المياه، وقد اطلعوه على تلوث حوالى 50 بئرا ارتوازيا في البلدة ما يشكل خطرا على السكان.

 

واكد الوزير بو عاصي امام الوفد ضرورة ايجاد حل لهذه الازمة، واعداً بإجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين المعنيين للتوصل الى انهاء هذه الحالة التي تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة.

 

كما استقبل الوزير بو عاصي وفداً من بلدية مجدل عنجر وبحث معه في شؤون المنطقة والمشاكل الانمائية فيها، وخصوصا مركز الخدمات الانمائية الموجود هناك.

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