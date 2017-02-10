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توقعت مصلحة الارصاد الجوية أن يسيطر الطقس المستقر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم السبت المقبل حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس ماطر.

وجاء في تفاصيل نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني التالي:

الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

السّبت: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرّقة مساء تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1300 متر وما فوق، كما يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

*الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

*الإنقشـاع: متوسط.

*الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و 70%.

*حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج.

*حرارة سطح الماء: 16°م.

*الضغط الجوي: 1020 hPa، أي ما يعادل: 765 ملم زئبق

* ساعة شروق الشمس: 06:28، ساعة غروب الشمس: 17:17.