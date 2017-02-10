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الأشقر لصوت المدى: الرئيس لن يوقع على قوانين لا ترد الحق لأصحابه

10
FEBRUARY
2017
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في حديث أدلى به لإذاعة صوت المدى وبثّ اليوم، أشاد السيد مسعود الأشقر، أمين العام الاتحاد من أجل لبنان، بالصورة الوطنية الجامعة التي تشكلت في احتفال عيد مار ماون إذ وصف هذه المناسبة الوطنية برد الاعتبار للطائفة المارونية التي تعدّ عماداً أساسياً في قيام الكيان اللبناني.


وفي ردٍّه عن سؤال حول المساعي الحاصلة لإنضاج قانون انتخاب جديد، أشار الأشقر إلى أن القوانين التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية منذ العام 1992 لغاية العام 2009 كانت مجحفة بحق غالبية اللبنانيين وخاصة المسيحييين منهم. وشدّد على أهمية إيجاد قانون عادل يضمن صحة الحياة البرلمانية وانتظامها بما يمنح المواطن حق المحاسبة والمسألة عند الحاجة.

 

وذكّر الأشقر بعدد من القوانين التي تضمن صحة التمثيل مثل القانون الأرثوذكسي والدائرة الفردية في حين يتم التداول حالياً بصيغ قوانين مختلطة تسعى للتوفيق بين كافة الأفرقاء. لكن الأشقر وصف المشكلة في التوزيع الذي جرى أبان الوجود السورى وقد تم منح مقاعد المسيحيين لباقي الأحزاب والفعاليات اللبنانية التي تعتبر أن هذه الإضافة باتت ضمن حقوقها التمثيلية المشروعة.

 

وفي هذا المجال، دعا الأفرقاء إلى إعادة النظر في طريقة مقاربة التمثيل لكل طائفة وفق التوزيع الجديد للأحجام السياسية. ونفى الأشقر حصول اتفاق حول صيغة سرية تم الحديث عنها في الإعلام وأكد تشبث كل فريق بصيغته.

 

وشدد على رغبة المسيحيين الحصول على تمثيل يضمن لهم حقوقهم الدستورية والسياسية مع العلم أن فخامة رئيس الجمهورية لن يقوم بتوقيع أي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة- وهو إجراء الزامي-، دون الوصول لقانون عصري عادل يؤمن التمثيل المناسب والمحاسبة الشفافة.

 

 

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