بالصورة - يد الرئيس السوري اليسرى تفجّر الوضع!

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لم يملّ معارضو الرئيس السوري بشار الأسد بعد من إطلاق الشائعات التي تستهدف صحته، حيث أكد نشطاء معارضون صحة إشاعة إصابة الرئيس السوري بجلطة دماغية استناداً لفيديو لقائه مع الوفد البرلماني البلجيكي.

الحدث نيوز تتبع الموضوع للوقوف على خلفياته ومبرراته حيث تبين أنه وبحسب النشطاء لم يحرك الرئيس السوري يده اليسرى خلال الفيديو، فاعتبروا أن عدم تحريك يده اليسرى دليلاً قاطعاً على إصابته بجلطة دماغية!!.

هذه المرة حقاً يمكننا استخدام عبارة الإعلام السوري الشهيرة “هذا يدل على إفلاس المجموعات الإرهابية المسلحة” والتي اعتاد استخدامها بعدكل هجوم للميليشيات المسلحة أو داعميها عبر الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مواقع سورية.

يذكر أن معارضون سوريون أطلقوا قبل فترة إشاعة مفادها إصابة الرئيس السوري بجلطة دماغية، تزامنت الإشاعة مع خبر آخر مفاده أن الرئيس السوري تعرض لطلق ناري من قبل أحد المقربين منه.

وبعد إطلاق الإشاعتين بساعات قليلة خرج الرئيس الأسد بأكثر من مناسبة سواء بلقائه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمير عبد اللهيان في دمشق، أو عبر زيارته لبلدة القرداحة مسقط رأسه، ثم لقائه الوفد البرلماني البلجيكي ووفد من مجلس الدوما الروسي.





(الحدث نيوز)