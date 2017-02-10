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"تحالف" جديد يتعهد بالتصعيد ضد الجيش السوري.. ما هو؟

10
FEBRUARY
2017
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تعهد زعيم تحالف جديد لجماعات مسلحة في سوريا، من بينها جبهة فتح الشام الارهابية، الخميس، بتصعيد الهجمات ضد الجيش السوري وحلفائه.

وزعم هاشم الشيخ، القائد العام لما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام"، التي تشكلت الشهر السابق، في أول حديث مصور بالفيديو له، ان التجمع الجديد يسعى لـ"تحرير جميع أراضي سوريا".

يشار إلى أن ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام"، تشكلت في يناير/كانون الثاني الماضي، من مجموعة من الفصائل المسلحة، أبرزها "جبهة فتح الشام" الارهابية و"حركة نور الدين زنكي" المدعومة غربيا ومتهمة بجرائم حرب و"لواء الحق" و"جبهة أنصار الدين" و"جيش السنة"، وجماعات مسلحة أخرى.

وانضم إلى التحالف الجديد آلاف الارهابيين الذين انشقوا في الأسابيع السابقة عن جماعات "الجيش الحر".

وقال هاشم الشيخ المعروف بـ"أبو جابر": إن هيئة تحرير الشام كيان مستقل لا يشكل امتدادا لأي كيان آخر.

وفي حديثه عن المفاوضات، وموقف "جبهة تحرير الشام" منها، ادعى أن المفاوضات بشكلها الحالي لا تحقق تطلعات الشعب السوري، مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة الحكومة السورية.

 

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