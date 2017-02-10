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ذكرت اوساط سياسية لـ«الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري، وافق على درس امكانية اعتماد النسبية جزئيا في قانون الانتخابات، وان الوزير المشنوق سيتولى مهمة توضيح الأمور له، ولمن يتشبثون بالنظام الأكثري، وقد رد النائب محمد الحجار، عضو كتلة المستقبل بقوله: النسبية الكاملة في قانون الانتخابات أمر لا يستقيم مع وجود السلاح ووهج السلاح الذي يفرض خياراته على الناس، دعاة النسبية يريدون الديمقراطية بأبعد مداها، لكن هذا لا يستقيم ايضا بوجود تأثيرات خارجية تفرض على الناخبين هذا الخيار.



لكن الحجار، اكد وقوف المستقبل مع القانون المختلط بين النسبي والأكثري، ونحن في قطار يمكن الوصول معه الى النسبية لاحقا، بعد تهيئة الاجواء والناس واعرب عن يقينه بأنه سيتم الوصول الى قانون مختلط، المهم ان يراعي هذا القانون هواجس الجميع