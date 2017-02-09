الموارنة ليسوا أمة لبنانويّة بل كنيسة مشرقيّة ورواد للميثاق

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بقلم جورج عبيد -

هل الموارنة أمّة أو هم كنيسة الله المقدّسة؟ يدني السؤال الأذهان للغوص في مألفة قد تبدو غريبة بعض الشيء عن البهاء اللاهوتيّ المشعّ في كنيسة المسيح بصورة عامّة، وكلمة أمّة استعملها بطرس الرسول في رسالته ليدلّ على ان الكنيسة بصورة عامّة وجمعاء بكهنوتها الملوكيّ أمة الله المقدّسة، بطرس أتى بهذا المصطلح من العهد القديم، لكون اليهود نعتوا أنفسهم أمّة وشعبًا لله بالمعنى الجمعيّ والزمنيّ واللاهوتيّ للكلام، وقد ورد مفهوم الأمّة في الإسلام بقوله: "كنتم خير أمّة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" (سورة آل عمران 110).



ما يجعل تلك الإشكالية واردة في البحث نعت بعضهم الموارنة بالأمة والطائفة المنحوتة من الأمّة، وقد تحول الموارنة في لبنان إلى أمّة سياسيّة وكأنّها غدت دينًا ودنيا في بعض معارجها. هذه المسألة جديرة بالتوقّف أمامها نظرًا لإيجابياتها وفوائدها وفي الوقت نفسه نظرًا لسلبياتها وما حملته تلك السلبيات من محطات تمزّق وجراح.



من الإيجابيّات الجوهريّة، ذلك اللصوق بالأرض، ويستمدّ اللصوق بعمقه مشروعيّته وفرادته، في ظلّ عالم متحوّل ومتبدّل يشوبه العطب وتنفجر في داخله البراكين الكبرى. والموارنة في الحقبات التاريخيّة عانوا من الاضطهادات وتمرمروا بها، وعلى الرغم من ذلك ظلّوا أبناء الأرض، وكانوا مثالاً حقيقيًّا في الحفاظ على الذات والأرض معًا بالمكنونات الثقافيّة والفكريّة، بالمدارس والمطابع، بالجامعات والمستشفيات، في الداخل ودول الاغترابـ ولا يمكن لأحد النسيان بأنّ النهضة العربيّة المتلازمة مع عصر النهضة، تأسست مع المطران جرمانوس فرحات في حلب، وأضاءت سماء المشرق العربيّ بكلماتها وبلاغتها، والأدب العربيّ والمسرحيّ وما إلى ذلك كان الموارنة فيه أئمة وكبارًا وعلماء وفنانين كبارًا تجلّوا علةى مختلف الأصعدة.

لقد تحوّل الموارنة في لبنان، إلى عصب متين وكبير، رأى فيه المسيحيون العرب في اللحظات الجلّى منطلقًا وعمادًا للتجليات وواحة أمل ورجاء في دول ليسوا فيه سوى أقليات أو يعاملون كأقليات. ميزة الموارنة في لبنان أنهم بنوه في شكله السابق وفي شكله الحاضر وما عصموا أنفسهم عنه حتّى في لحظات كانوا فيها يتصارعون كصراع الآلهة في إلياذة هوميروس، وببنائهم لهذا البلد وارتقائهم فيه على سدّة الرئاسة الأولى أنهم أمسوا الناطقين بقوّةباسم مسيحيي الشرق، وجعلوا مسيحيي لبنان في موقع المتقدّم، والمثال على ذلك بأنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون شعّ من مشرقيّة أعاد موارنة لبنان إلى ينابيعها، وعلى هذا ليس ميشال عون رئيس جمهوريّة لبنان بل هو رئيس جمهوريّة لبنان ومسيحيي المشرق العربيّ لكونهم زعيمهم والناطق باسمهم.



غير انّ اصطباغهم مفهوم الأمّة بالمعنى المتبع والمنغلق، بإمكانهم أن يحجبهم عن الإشراقات وقد حصل ذلك في لحظات كانت الأكثر حراجة في تاريخهم وتاريخ لبنان المعاصر والحديث. فخطورة هذا الأمر أنّه قوّى وبشدّة النزعة القوميّة نحو اللبنانويّة (التسمية لنبيل خليفة)، واللبنانويّة Libanisisme كمصطلح حمل في طياته حروفيّة ضيّقة وثقافة مغلقة جعلت الموارنة متقوقعين في زمن غابر وجغرافيا محدودة، وفي الوقت عينه عزلتهم عن المكونات الأخرى كما عزلت الآخرين عنهم. لقد أنتج الانغلاق والعزل حربًا بنيويّة تغلغلت فيها مشاريع الآخرين ومصالحهم وتداخلت فيها رؤى استعمارية هدفت إلى قضمهم أو رميهم خارج الأسوار التي بنوها لأنفسهم، وقادتهم في الوقت عينه إلى حروب مع الآخرين ليدخل لبنان أزمة خطيرة مسّت وجوده وكادت أن تزلزل الهيكل على رؤوس الجميع، هذا الهيكل الذي وضع البطريرك الياس الحويك لبناته وتناسى لبنات أخرى كان يجب أن تضمّ كمنطقة وادي النصارى المجاورة لعكار.



وفي قراءة مبسطة، حين قرأ الموارنة أنفسهم بأنهم أمة في لحظة غابرة ولهم قوميّة منفصلة انطفأ الوهج وبدأ التراجع بسبب أمراض فتاكة ضربت هذا الجسد المديد فاعتراق الوهن والعطب، وتآكله الصدأ حتى بلغ النهاية المأساوية ، وكان الطائف إحدى النتائج المؤدية إلى التلاشي المطلق، وأطلت حقبة التسعينات لتعزلهم عن القرار السياسيّ وتجعلهم مستولدين في كنف المذاهب الأخرى هم ومسيحيو لبنان، والتعبير لدولة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، واستمرّ الوضع على هذا الواقع حتى عاد العماد ميشال عون من منفاه الباريسيّ وخرج الدكتور سمير جعجع من السجن.... وبعد حقبة صراه جاءت القراءة واضحة وثابتة لا خيار للمسيحيين والموارنة سوى أن يتحدوا وينطلقوا بعهد جديد وجوديّ توّج بوجود العماد عون على رأس الجمهوريّة.



قبل البلوغ نحو الرئاسة يجدر بأي قارئ أن يدرك بأنّ العماد عون في مرحلة البحث عن المسيحيين والموارنة لاستعادتهم إلى الينابيع الجذوريّة وتتويج حضورهم من جديد وسطوعهم من موقع الرئاسة فهم ما كان يقوله المفكرّ المارونيّ الكبير الأب ميشال حايك رحمه في هذا النصّ البليغ بمدلولاته: "إنّ نهاية الموارنة ستكون بداية نهاية المسيحيّة المشرقيّة، ونهاية المسيحيّة المشرقيّة تعني الحكم بالموت على كلّ الإتنيات والمجموعات الثقافيّة التي تشكّل الفرص الفضلى للشرق لكي يستطيع الخروج من القرون الوسطى الجديدة التي يمكن أن يسقط فيها. باختصار إن مشروع الإنهاء الجسديّ للموارنة أو حتى الإنهاء السياسيّ والفكريّ يشكّل اعتداءً على كلّ الشرق وبالتحديد على العروبة الإسلاميّة"، هذا الكلام بحدّ ذاته متلاق بالعمق مع ما كان يعتبره المطران جورج خضر التحرّر من الصراع على الهويات، أي التحرّر من مفهوم الأمة المنفصلة عن جذورها وعالمها. العماد ميشال عون كسر بعمق كبير منطق الانعزال ولفظه، كما رفض في الوقت نفسه ذاك السياق المستهلك في الحرب الأخيرة وقد كانت نتيجته إنهاء الدور المارونيّ بصورة خاصّة والدور المسيحيّ بصورة عامّة. ذلك أنّ معاناة المسيحيين العرب لا حلّ لها إلا بوثبة مضيئة للمسيحيين في لبنان يخاطبون فيها العالم الجديد من موقعهم القوى وليس الضعيف، من موقعهم الرياديّ وليس الخفيض، يتطلّب بالدرجة الأولى العودة إلى براد وحلب وقورش، وإلى أنطاكية العظمى إلى الأماكن التي كانت طريق المسيحيين من القدس نحو أنطاكية ورومية، وسوريا لها الموقع الجذوريّ في هذا الأمر كما فلسطين، ليس الموارنة منفصلين عن تلك الجذور وحين انفصلوا تقوقعوا وخسروا. الطريق نحو الوجود مرّت حتمًا من سوريا ومن حلب، كما حلب في المرحلة الحالية غيّرت الكثير من سياق المعركة مع التكفيريين. لقد فهم الرئيس بعمق أنّ حدود الموارنة العالم وليس فقط جبل لبنان، وأنهم كنيسة أنطاكية وسائر المشرق وليسوا أمّة مغالية في لبنانويّة مغلقة أضعفت الوجود في حين أن المشرقيّة تقوّيه وتسانده وتجعل من مسيحيي لبنان وموارنته الناطقين باسم المسيحيّة المشرقيّة.



ولم يكن هذا الأمر ممكنًا إلاّ بطوي صفحة الصراع البنيويّ والاتجاه نحو المصالحة الحقيقيّة بين شقيقين تقاتلا حتى الموت فاستفاقا على الحقيقة ليريا نفسيهما واحدًا في الوجع وواحدًا في التمزّق وواحدًا في ازدراء الآخرين لهم، المصالحة أعادت الاعتبار إلى دور مفقود ووجود مثقوب، فلحمت الثقوب وحمت الدور وأطلقته من جديد نحو النور، وسيكون هذا الأمر حجر زاوية لعمارة لبنانية ومشرقية متوثّبة.



نجاح ذلك في المستقبل يتطلّب بصورة جذرية، إبطال مصطلح الأمة المنفصلة بالأمة التي هي كنيسة الله على الأرض، ليس الموارنة والأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك اممًا منفصلة، نحن لسنا ورثة قوميات مندثرة، نحن ورثة الله بالخير الآتي والمتدفّق، المسيحيون بمحبتهم وإخلاصهم ليسوع أمته الحقيقيّة، وهذا سعي يرى عدد كبير من المفكرين بأنه واجب الوجود في المشرق العربيّ، استعادة القوميات سواء كانت بالإطار اللبنانويّ أو الروميّ، أو ما سمي بالفلسفة الروميّة لا يفيد شيئًا، بل هو استهلاك لمحطات ليس دقيقًا أنها تستعاد في مطلات ظاهرة. مسيحيو لبنان هم جزء من هذا المدى، وجزء كبير ومؤسس ومؤثّر. وقد نجحوا في المرحلة الحالية بأنّهم أعادوا الاعتبار إلى الفلسفة الميثاقيّة وأحيوها بعد طول غربة عنها من الجميع. ويجدر الاعتراف بأن الموارنة كانوا روادًا في التأسيس لها منذ الثلاثينات من القرن المنصرم مع أسعد داغر المفكر التنوريّ الذي أسس ورياض الصلح ميثاق الجامعة العربيّة وزواج تأسيسه بالثقافة الميثاقيّة التي بدوره كان لميشال شيحا دور كبير فيها. لقد غربتنا مراحل كثيرة عن تلك الفلسفة حتى تحطّم الهيكل فوق رؤوس الجميع. ميزة ميشال عون قبل الرئاسة وفي الرئاسة وميزة من واكبوه في التأسيس الجديد أنهم أعادوها إلى الحياة والسطوع وهذا أمر هام في الحراك المارونيّ والمسيحيّ الحديث، واعادوا الاعتبار إلى الديمقراطية التشاركيّة في المدى العربيّ والمشرقيّ، ليقولوا بأنّ رسالة الموارنة والمسيحيين رسالة اندماج في العروبة البيضاء واندماج في اللقاء المسيحيّ-الإسلاميّ المـأسس على التواجد في بهاء الشراكة ضمن الحفاظ على لبنان واحدًا وجعل لبنان مساحة لقاء ورسالة محبة للوجود.



تلك هي رسالة القديس مارون وهو أب الكنيسة المارونية وليس مؤسسها، لا تخلطوا بين مرحلتين منفصلتين. مارون كان راهبًا وناسكًا مداه السماء والأرض من دون أن يابه للحر والبرد وكأنه قال مع بولس الرسول من أجلك نمات النهار كلّه. رهبانية مارون ومعظم الرهبانيات في شمال سوريا تأثرت إلى حدّ بعيد برهبان مصر، وعلى العموم إن الحياة الرهبانيّة أسسها القديس أنطونيوس الكبير في صحراء مصر وبلغت نحو هذه الديار حتى تأثر بها العالم المسيحيّ. وللأمانة التاريخية البطريرك يوحنّا مارون هو المؤسس للكنيسة المارونيّة وهو بدوره سوريّ المولد والهوى وقد ولد في أنطاكية. رسالة الموارنة أن يبقوا على صورة مارون العظيم في البساطة والإخلاص للمسيح ويدركوا مع جميع المسيحيين بأنّ مسيحيين بلا مسيح كائنات بيولوجية ومسيحيّة بلا مسيح ولا مسيحيين أطروحة بالية، كما أن المسيحيين إذا ظلوا على انقساماتهم فهذا إمعان في تمزيق جسد المسيح الأزليّ والكونيّ. نحن جميعنا نجيْ من صليب المسيح ونتجه إلى فصحه وكل الأعياد سواء كانت للقديسين أو للسيد والسيدة ما هي سوى تمتمات ونشوة فصحية تنقلنا من الموت إلى الحياة، إلى الحياة في المسيح الظافر على الموت.