ماذا وجد الوزير باسيل في إفريقيا؟ وهل حمله معه الى لبنان؟ (علا بطرس)

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في زيارة وُصفت بالتاريخية الى القارة السّمراء وحملت معها بشائر تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات ودعوات رسميّة للرؤساء لزيارة لبنان بدعوة من فخامة الرئيس العماد ميشال عون انطباعات إيجابية لديناميكية الوزير جبران باسيل في فتح الحدود أمام الدبلوماسية الفاعلة وفق قناعته الراسخة بأنّ الجهود المبذولة قادرة على تحقيق الأحلام حتى ولو كانت مستحيلة.



حمل المؤتمر الثالث للطاقة الإغترابية في جوهانسبورغ نجاحاً مضافاً في ربط لبنان المقيم بالمغترب وفق تعبير واضح الدّلالة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ما يلي: " إنّ الطاقة اللبنانية لا حدود لها فلبنان بلد لا تغيب عنه الشمس، إذ هناك لبنانيّ في كلّ بقاع الأرض وهو يشعّ نور ونجاح، وهذه مسؤولية تقع علينا للمحافظة على هذا الإرث... ومن الطبيعي أن تمزج ألواننا في الخارج فعلمنا واحد هو علم لبنان". لذلك أكّد الوزير باسيل لأبناء الجالية اللبنانية بأهمية استعادة الهوية والرابطة القانونية مع الوطن لما يحمله من رسالة وقيم "التسامح والإنسانية والحرية، وكلّها أمور نحارب من أجلها في لبنان وندفع الثّمن غالياً عنها".



وفي كلّ زيارة خارجية، يرفع رئيس الدبلوماسية قامته عالياً في الإفتخار بميزة أبناء بلده الذين يمزجون إرثهم المتجذّر في بلاد الأرز مع البلد المضيف الذين يثرونه ازدهاراً. وقد نوّه الزائر الرسولي على كرسي افريقيا الأكسرخوس سيمون فضول من جوهانسبورغ ببحث الوزير باسيل عن اللبنانيين المنتشرين لإعطاء حقوقهم. وعلى الرّغم من تشكيك المغرضين بجدوى المؤتمرات ذات الصّلة، إلا أنّ نجاحها جعلها تشكّل آلية لعمل القسم المخصّص للمغتربين إذ لا يمكن فصل الخارجية اللبنانية في مسارها الدبلوماسي عن الطاقة الإغترابية في العالم.



وفي افريقيا، شعر الوزير باسيل بحفاوة رسمية وشعبية طبعت الإنسان بدفء البيئة الإستوائية. فأحسّ رئيس الديبلوماسية ب"حرارة الإنسان وطاقة لبنان" محمّلاً الى الحكومة مسؤولية تعيين قناصل فخريين كغينيا الإستوائية وغيرها وتفعيل العلاقات وتسيير رحلات "طيران الشرق الأوسط" كضرورة ملحّة فضلاً عن المشاركة في مؤتمر الطاقة الإغترابية المزمع عقده في بيروت في أيار المقبل برعاية وحضور فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي وعد بوطن يستعيد أمجاده في الشرق الأوسط!