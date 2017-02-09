living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابنة الـ3 سنوات في حالة خطرة والجهات المعنية.. لا حياة لمن تنادي!

9
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

*هذه بعض من المعاناة التي عانت منها الطفلة منى منذر عثمان*

 

منى عثمان ذات الأعوام الخمسة .قضت ثلاث سنوات منها مع المرض والألم . تحمل منى التهاب السحايا و السل والكهرباء في الرأس . تسبب لها في شلل كلي في جسدها . لا تذهب الى المدرسة بل تقضي ايامها بتنقل بين المستشفيات لتصل غرفة متواضعة في منزل والدها المستأجر في مخيم البداوي . الا انها لا تتلقى علاجاً منتظماً . بسبب عدم قدرة والدها الذي يعمل سائق اجرة على تحمل تكاليف . حالة منى تستدعي علاج في الخارج قبل ان ينتشر المرض في رئتيها . حالتها الصحية تسوأ مع الوقت . وهي تحتاج لأكثر من عناية لكن ابتسامتها وبريق الأمل في عينيها تعكسان ارادة الحياة والأمل في جرعة حب تنقضها .

 

ويروى والدها قصة المعاناة منى عام 2010 كان عمرها لا يتجاوز السنتين ادخلت منى احدى المستشفيات ولكن اهمال الأطباء اوصلت حالة منى الى ما هي عليه . وحتى يومنا هذا وهو يعالج ابنته في مستشفى الجامعة الأمريكية ومستشفى الهمشري . و مستشفى برج حمود حتى وصل الى مرحلة ان لا علاج لإبنته في لبنان . ويضيف والدها بأن منى بحاجة الى اربع عمليات جراحية ضرورية .

*****

*منى.. ابنة الـ3 سنوات في حالة خطرة والجهات المعنية.. لا حياة لمن تنادي*

""خذوها إلى البيت وخليها تموت فيه"، كان رد أحد المشرفين العاملين في وكالة الأنروا" على أحد أفراد عائلة الطفلة الفلسطينية منى منذر عثمان ابنة السنوات الثلاث التي ترقد بين الحياة والموت في الغرفة الرقم 635 في مستشفى حود الجامعي في صيدا منذ وقت طويل، وتحديداً منذ 11-6-2010، بعدما مكثت في مستشفى آخر وقتاً مماثلاً.

 

وكأنه لا يكفي عائلتها ما عانته ولا تزال تعانيه منذ أن فقدت المـأوى وتهجرت مع مئات العائلات التي نزحت من مخيم نهر البارد منذ اكثر من ثلاث سنوات، فالطفلة منى تصارع مرضين فتاكين: السحايا والسل في الدماغ. والدها، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، لا يستطيع تحمل نفقات علاج ابنته خصوصاً بعد تقليص وكالة "الأنروا" خدماتها على الرغم من إعلانها أنها متكفلة بعلاج أبناء مخيم نهر البارد 100%. حيث أبلغتهم "الأنروا" أنها ستتكفل بنسبة 75 % من نفقة العلاج إذا كان المبلغ لا يتجاوز 30 مليون ليرة لبنانية، وعندما يتخطى المبلغ هذا الرقم، فستتكفل الأنروا فقط بما نسبته 50%، والنسبة مرشحة للانخفاض.

 

وقد وصلت فاتورة المستشفى حتى اليوم إلى مبلغ قدره 28 مليون ليرة، والعائلة بحاجة ماسة الآن الى المال لسداد الفاتورة التي لم يتأمن منها إلا القليل بفضل بعض المساعدات من قبل بعض الخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء.

 

ومنى التي تملأ المستشفى صراخاً عندما تحرك جسدها، خضعت حتى الآن لعدة عمليات منها تركيب جهازين أحداهما في رأسها والآخر في بطنها، في حين ان وزنها الآن وصل إلى 8 كيلو غرام!!! وهي تأكل نادراً بواسطة الأنبوب، ولا تزال بحاجة الى عدة عمليات في يديها وقدميها...

 

وإذا تم تأمين المبلغ وخرجت منى من المستشفى، فهي بحاجة إلى علاج طويل في مصح وقضاء فترة معينة فيه لأن وضعها الصحي لا يتحمل أن تعيش في منزل ذوويها المؤقت في مخيم البداوي، لأنها بحاجة الى رعاية خاصة جداً.

وتبقى تلك الطفلة التي ولدت في مخيم البداوي شاهدة على معاناة اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان، منتظرةً وكالة "الأنروا" لتقوم بواجباتها تجاه أبناء مخيم نهر البارد وباقي المخيمات، بالإضافة إلى مساعدات بعض أصحاب الخير لتتمكن من مواصلة مشوارها في الحياة.

 

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة... كيف يستطيع شعب محروم من أبسط امكانيات الحياة على أن يناضل من أجل قضية بلاده الوجودية؟ فهل الأمر اختبار لقدرتهم أم تعمد لإضعافهم؟؟؟

 

مناشدة

تناشد منال عثمان وهي عمة منى اصحاب الضمائر الحية والقلوب الرحيمة تقديم يد العون والمساعدة من اجل معالجة وضرورة مساعدة العائلة من أجل تأمين العلاج اللازم قبل أن تضيف بأنها قصدت معظم أبواب المساعدة من أحزاب وقوى وفصائل وشخصيات دينية إلا أن الجواب برأيها كان " لا حياة لمن تنادي...".

 

(Liban8)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout