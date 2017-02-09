المطران مطر في عيد مار مارون: اليوم لدينا فرحتين، فرحة عيد شفيعنا والفرحة الثانية حضوركم يا فخامة الرئيس مع السيدة الاولى

A + A -

رأى رئيس اساقفة بيروت المطران بولس مطر، خلال ترؤسه، قداس الهي بمناسبة عيد مار مارون أن "فرحة العيد في ذكرى شفيعنا مار مارون هي لهذا العام فرحة مضاعفة، تملئ قلوبنا عزة وافتخار، هي فرحة روحية حملت اسمه في التاريخ وكنيسة يعلن بطريركها السنة الحالية سنة للشهادة والشهداء من ابنائها في سبيل الايمان"، متوجها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلا: "هي فرحة بحضوركم يا فخامة الرئيس مع السيدة الاولى والى جانبكم مشكورين رئيس مجلس النواب الذي نتمنى له الشفاء والممثل بالنائب ميشال موسى، ورئيس الحكومة سعد الحريري. شرفتمونا بالمشاركة بالقداس الذي يقام منذ قرن من الزمن في عيد القديس مارون وفي الكنيسة المرفوعة على اسمه في بيروت".



وأضاف: "نصلي لكي يكون عهدكم الميمون الذي بدأت تباشيره تلوح في الارجاء، والتوافق العريض الذي حملكم في المجلس النيابي وقلوب الشعب الى سدة الرئاسة لم يكن وليد صدفة أو خلاصة تحالفات ظرفية بل تجديدا من قبل اللبنانيين لميثاق عيشهم الواحد لتقوية وحدة الوطن وحق المصير"، مشيرا الى أن الرئيس عون "لم يأتِ الى موقع الرئاسة الا لخدمة لبنان وما نذرتم العمر الا للحفاظ على لبنان وأوضحتم في خطاب القسم أن لبنان هو لبنان القوي الموحد لكل ابنائه، لبنان الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال والازدهار والميثاق والرسالة".



ولفت الى "أننا وضعنا مع قيام لبنان دستورا من أهم الدساتير في المنطقة، يكرس حرية كاملة للمعتقد والمواطنة المتساوية للشعب مع احترام الخصوصيات، هذه الحقبة تلازمت مع انتداب ومع اقرارنا ما قدمته البلاد المنتدبة لكن هذه الحقبة كان عليها أن تطوى ليطل علينا الاستقلال. وجاءت الفرصة الثانية لبناء البلاد فقطعنا شوطا محترما بارساء الحق، ولكن بعد التباينات حول الهوية والانتماء ونظم المشاركة في الحياة السياسية"، معتبرا أن "العهد الجديد هو الفرصة الثالثة لارساء الدولة على أسسس راسخة لان تطبيق الاتفاقات المعقودة أصبحت بين اللبنانيين وعلى مسؤوليتهم، ولأن الشراكة التي أصابها وهن أصبحت قادرة على الفعل، ولان المصالحات لاقت ارتياحا والحوارات للسلم تستكمل بجدية".



وأشار الى أن "ساعة الحقيقة تدق، هذا الوطن الذي يجسد مشروعا انسانيا لا مثيل له، لكن لن يصل الى مبتغاه ما لم يتم بناء دولة عادلة"، وتابع: "نضع في قلوبنا رجاء جديدا في النجاح، وأهلنا وصلوا الى القناعة الحاسمة بأنه يجب أن لا نتراجع أمام أي مأزق ولا نوفر جهدا لوضع قانون انتخابي يجد الجميع أنفسهم فيه، لتأمين مصلحة لبنان".



وشدد المطران مطر على أن "محبتنا بعضنا لبعض والثقة بعضنا ببعض، لا بد من ان تقودنا الى انقاذ الوطن، فيكون وطنا واحدا لجميع ابنائه، وعلى صورة مارون فان جميع الاولوياء يطالبون بانقاذ وطننا، فلنكن يدا واحدة من اجل لبنان ولنجعله قادرا على احتضان ابنائه جميعا وتأدية رسالته".