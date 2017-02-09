living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خطير جدا ومشبوه".. ردّ عنيف من عائلة المرحوم "ضومط" على قوى الأمن!

9
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر اهل المرحوم ضومط الارناؤوط ان البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، "خطير جدا ومشبوه"، واشاروا في بيان الى "اننا نحترم هذه المديرية وتاريخها وتضحيات ضباطها وافرادها الا ان هذا البيان يشكل انتهاكا صارخا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة افشاء سرية التحقيق واستباق التحقيقات، بخاصة وأن تقرير الطب الشرعي لجهة فحوصه المخبرية لم يصدر بعد".


وتابع البيان: "ان استباق نتائج التحقيق واعتبار أن الاشكال محض عائلي واعتبار أن التقارير الطبية قد حددت أن اسباب الوفاة مرضية هو من اختصاص القضاء والقضاء وحده وليس من اختصاص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي حولت نفسها الى قضاء مبرم".


واعتبروا "ان توقيت اصدار هذا البيان يشكل ضغطا على النيابة العامة ويضلل الرأي العام ويمهد للافراج عن الموقوفين".

 

وناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل "وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ ومعاقبة المسؤولين عن هذا البيان الفاضح مهما علا شأنهم تفاديا لوقوع تداعيات سوف تتحمل مسؤوليتها مباشرة مديرية قوى الأمن الداخلي".

 

وختم اهل ضومط بيانهم: "ان فقيدنا ضومط الأرناؤوط لم يعاني يوما من أي أمراض ومن لديه أي ملف طبي يثبت عكس ذلك فليبرزه. وهنا نتوجه الى الرأي العام لنسأل كيف صودفت وفاة ابننا ضومط بتوقيتها بعد الاشتباك الذي حصل بساعة ونصف علما انه عاش بيننا خمسين عاما وبضعة أشهر بصحة جيدة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout