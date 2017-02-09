اسرار الصحف ليوم الخميس 9 شباط 2017

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أسرار - الجمهورية

إستغرب سياسيّون سفر معاونين بارزين لمرجعَين كبيرَين الى فرنسا لممارسة رياضة التزلج على الجبال الفرنسية مُتجاهلَين ملفات حسّاسة مكلَّفَين متابعتها.



تبيّن أن عدد الشيكات المصرفية من دون مؤونة بلغ في إحدى الدوائر القضائية في جبل لبنان أربعمئة ألف شيك وغالبيّتها مُجيّرة ومُرتجعة نحو عشر مرّات.



تؤكّد إحدى الوزارات أن الإلحاح على القيام بإستحقاق دستوري في موعده يأتي من باب مسؤوليتها في هذا المجال وليس من باب الضغط السياسي.



أسرار - اللواء



ينقل مقرّبون عن رئيس لقاء وسطي، عدم استعداده للدخول في أية تسوية ما لم تصبح دائرتان انتخابيتان دائرة واحدة!



لا تُخفي مصادر مطلعة أن احتمالات الأخذ بمشروع وضع في الحكومة السابقة ليست قوية.



يرفع الحظر تدريجياً عن استئناف الاتصالات، وربما الاجتماعات بين وزراء لبنانيين ونظرائهم في دولة مجاورة