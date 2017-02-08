كنعان للـMTV: النسبية على اساس 15 دائرة طرح قابل للبحث

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مقتطفات من حديث النائب كنعان للـMTV ضمن برنامج "بموضوعية":

- لا اريد فتح دفاتر الماضي بل اريد حسابات مالية سليمة لنبني عليها مالية عامة سليمة واللبنانيون يريدون ذلك

- اقرار الموازنة ضرورة واستراتيجي ولا نية لعرقلتها على ان لا تكون هناك تسويات على حساب الدستور وقانون المحاسبة العمومية

- المسألة بيد ديوان المحاسبة والمجلس النيابي ونحن امام واقع ان الحسابات منذ العام 1993 يشوبها الخلل وصدر بصددها 14 قراراً عن ديوان المحاسبة

- اتمنى ان يصبح ابراء الحسابات المالية ممكناً ولكن وزير المال يقول ان لا امكان لانجاز الحسابات قبل اقرار الموازنة

- فليسمح لي الوزير المشنوق لان رئيس الجمهورية يوجّه النصائح للجميع بالالتزام بالدستور والايفاء بالقسم

- موقف الحريري وتيار المستقبل واضح لناحية العلاقة الاستراتيجية مع رئيس الجمهورية على رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر

- لا تسويات على حساب المال العام

- العلاقة جيدة مع المستقبل على رغم التنوع بالآراء ولكن لا خلافات واهتزازات كما كان يحصل بالسابق

- النسبية على اساس 15 دائرة طرح قابل للبحث وان كان يصطدم بمعارضة من رافضي النسبية

- المختلط هو الامر الاقرب الى الواقع راهنا من دون استبعاد التأهيل على مرحلتين

- المطلوب الوصول الى حلّ يعيش والنسبية هي الحل الجذري لتأمين تمثيل الجميع لاكثرية تحكم واقلية تعارض

- هناك جهد كبير من القوى السياسية والمفروض حصول خرق ما والتسوية لن تعطي 100% لاي طرف

- هناك امكان لقانون انتخاب طالما هناك رئيس جمهورية مصمم بشكل نهائي على احترام قسمه وعلى قانون انتخاب