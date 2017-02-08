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كنعان للـMTV: النسبية على اساس 15 دائرة طرح قابل للبحث

8
FEBRUARY
2017
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مقتطفات من حديث النائب كنعان للـMTV ضمن برنامج "بموضوعية": 
- لا اريد فتح دفاتر الماضي بل اريد حسابات مالية سليمة لنبني عليها مالية عامة سليمة واللبنانيون يريدون ذلك
- اقرار الموازنة ضرورة واستراتيجي ولا نية لعرقلتها على ان لا تكون هناك تسويات على حساب الدستور وقانون المحاسبة العمومية
- المسألة بيد ديوان المحاسبة والمجلس النيابي ونحن امام واقع ان الحسابات منذ العام 1993 يشوبها الخلل وصدر بصددها 14 قراراً عن ديوان المحاسبة
- اتمنى ان يصبح ابراء الحسابات المالية ممكناً ولكن وزير المال يقول ان لا امكان لانجاز الحسابات قبل اقرار الموازنة
- فليسمح لي الوزير المشنوق لان رئيس الجمهورية يوجّه النصائح للجميع بالالتزام بالدستور والايفاء بالقسم
- موقف الحريري وتيار المستقبل واضح لناحية العلاقة الاستراتيجية مع رئيس الجمهورية على رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر
- لا تسويات على حساب المال العام
- العلاقة جيدة مع المستقبل على رغم التنوع بالآراء ولكن لا خلافات واهتزازات كما كان يحصل بالسابق
- النسبية على اساس 15 دائرة طرح قابل للبحث وان كان يصطدم بمعارضة من رافضي النسبية
- المختلط هو الامر الاقرب الى الواقع راهنا من دون استبعاد التأهيل على مرحلتين
- المطلوب الوصول الى حلّ يعيش والنسبية هي الحل الجذري لتأمين تمثيل الجميع لاكثرية تحكم واقلية تعارض
- هناك جهد كبير من القوى السياسية والمفروض حصول خرق ما والتسوية لن تعطي 100% لاي طرف
- هناك امكان لقانون انتخاب طالما هناك رئيس جمهورية مصمم بشكل نهائي على احترام قسمه وعلى قانون انتخاب

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