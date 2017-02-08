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وصول ثمثال مار مارون وذخائره من إيطاليا إلى كنيسة مار مارون في الجميزة

8
FEBRUARY
2017
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استقبلت بيروت، مساء اليوم، تمثال القديس مارون وذخائره بعد وصولهم من إيطاليا . وأعد كاهن رعيّة مار مارون في الجميزة الخوري ريشارد أبي صالح استقبالًا رعويًّا للتمثال والذخائر برعاية رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر الذي ترأس الذبيحة الإلهيّة، يحيط به كاهن الرعيّة الخوري أبي صالح والخوري كبريال تابت رئيس مدرسة الحكمة هاي سكول والأبوان إيمانوييل قزي وجوزف نايل وشلرك فيه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن على رأس وفد من المجلس وهيئات روحيّة واجتماعيّة ومصلون.
وبعد الإنجيل المقدس ألقى المطران مطر عظة من وحي المناسبة جاء فيها: مبروك العيد على جميع أبناء كنيستنا المنتشرين في القارات الخمس، وهم صاروا في خارج لبنان ما يفوق أربعة ملايين نسمة ومليون في لبنان. نصلي لأجلهم جميعًا مقيمين ومنتشرين ليبقواا محافظين على إيمانهم على إرث الأباء والأجداد، كنا هم فاعلون. وكم نفخر بهم يقيمون الكنائس أينما حلّوا ويؤسسون الرعايا وقد انتشر أكثر من ثمانيّة أساقفة في البلدان البعيدة لكنيستنا ومئات الكهنة والرهبان ليكونوا الى جانب اخوتهم هناك، فيحافظوا على إيمانهم وارتباطهم بلبنان أرض القداسة وارض انطلاقة هذه الكنيسة المباركة. نصلي من أجلهم ليحافظوا على هويتهم، كما نحن نحافظ على هويتنا وهي تختصر بكلمتين: عبادة الله وإكرام مريم العذراء أمه والإنفتاح ضمن الحرية والكرامة على جميع الناس. هذا هو تراث كنيستنا منذ مئات السنين(...).
نشأ لبنان ليكون موطنًا لجميع اللبنانيين، يعيشون فيه أحراًرا متساوين بالعزة والكرامة وإخوة يثق بضهم ببعض على الرغم من كل شيء.
نحن ليس طلاب اي شيىء إلا طلاب مصالحة وسلام مع جميع الناس. شكرًا للرب على ما قدّمه لأجلنا.
شكرًا للرب على هذا العيد على كنيستنا، نصلي لأجلها ولأجل أبائنا بالإيمان ولكل عائلة من عائلاتنا ولكل شبابنا ليكونوا في المستقبل مكملين هذا التراث العظيم، تراث مار مارون والموارنة الثقافي والإيماني والروحي والفكري والإجتماعي. ان هذا الوطن يرضى الله عليه تعالوا نتماسك كلنا لنحافظ عليه ويكون درة الأوطان في هذه المنطقة.
أما في هذه الرعية المباركة نفرح اليوم بأن نستقبل تمثال مار مارون الجديد الذي وضع سنة 2010 في كنيسة مار بطرس في الفاتيكان.

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