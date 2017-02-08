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لجنة طبية شرعية تكشف على جثة المواطن ضوميط ق. وهذه هي النتيجة...

8
FEBRUARY
2017
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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:
تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية خبر وفاة المواطن: - ضوميط ق. في بلدة علما قضاء زغرتا بتاريخ 6/2/2017، وكَثُرت التحليلات حول سبب الوفاة، وانها قد حصلت نتيجة لإشكال عائلي وتضارب.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
عند الساعة 18.00 من تاريخ حصول الإشكال، حضر ضوميط المذكور مع والدته وعدد من أفراد عائلته، إلى مخفر الرميلة – زغرتا، للإدعاء ضدّ المدعو: ب. ق. بجرم الاعتداء بالضرب، ثم غادروا بغية إدخال الوالدة إلى المستشفى.
في هذه الأثناء، تلقى المخفر المذكور اتصالاً هاتفياً من إدارة مستشفى سيّدة زغرتا يفيد بإدخال كل من المدّعى عليه: _ ب. ق. و – س. ق. بسبب تعرّضهما للضرب.
حوالي الساعة 19.20 من التاريخ ذاته تبلّغ المخفر من إدارة المستشفى خبر وفاة ضوميط ق.
من خلال التحقيقات التي أجراها عناصر المخفر المذكور، تبيّن أن هناك خلافات عائلية سابقة بين الفريقين، ومن خلال الكشف على الجثة وتشريحها من قبل لجنة أطباء شرعيين، تبيّن أن الوفاة ناتجة عن أسباب مرضية.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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