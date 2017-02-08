توقيف أب عنّف ابنتيه

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـةالبلاغ التالي:

بتاريخ اليوم 8/2/2017، وبناء على إشارة القضاء المختص، أوقف عناصر مخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:

ج. س. (مواليد عام 1979، لبناني)

لإقدامه بتاريخٍ سابق على تعنيف ابنتيه القاصرتين، (مواليد عامي 2003و2005)

ووفقاً لإفادة القاصرتين، اللّتين جرى استماعهما بحضور مندوبة الأحداث، فقد أقدم الوالد على تعنيفهما من خلال احتجازهما داخل حمّام المنزل، وضربهما، وحرقهما بواسطة "شيش حديدي" بعد تحميته بالنار.

وبعد عرض الفتاتين على الطبيب الشرعي، الذي أشار في تقريره إلى وجود آثار حروق على وجه إحدى الفتاتين وآثار حروق على يدي الفتاة الثانية.

أودع الموقوف القضاء المختص.