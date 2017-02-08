وليد حنبلاط رافض لشراكة مسيحيّة - درزيّة وتعدديّة درزيّة درزيّة في الجبل

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لماذا يرفض النائب وليد جنبلاط قانونًا انتخابيًّا جوهره النسبيّة سواء أتت في سياق المشروع المقدّم من الرئيس نجيب ميقاتي أو الوزير مروان شربل أو مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ أو المختلط وقد أصرّ على قانون 1960 معدّلاً أو تطبيق اتفاق الطائف؟

مصادر سياسيّة مراقبة لاحظت وبشدّة أن سياق الرفض متشدّد ولافظ من جوفه لكلّ مرونة مطلّة على آفاق تسوويّة يستوي فيها جنبلاط مع العهد ورئيسه أو مع أفرقاء آخرين متحالفين مع العهد. وبحسب تلك المصادر لقد تدخّل معه ومع فريق اللقاء الديمقراطيّ والحزب التقدميّ الاشتراكيّ في هذا المجال وسطاء عديدون وبخاصّة من حزب الله ومنهم الدكتور علي فياض والحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، على مدى أسبوعين متواصلين، منها ما كان معلنًا ومنها ما كان غير معلن، متواصلين معه ومع النائب أكرم شهيّب وغازي العريضي ووائل بو فاعور ضمن أفكار موضوعيّة بغية تأمين أرضيّة مشتركة جامعة بين حزب الله والحزب التقدميّ الاشتراكيّ والتيّار الوطنيّ الحرّ ورئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون. ولأجل تثبيت المرونة ظهرت بعض الأصوات في حزب الله تتمنّى بإيجابيّة طيّبة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار وقدر الإمكان هواجس وليد جنبلاط. فكان الجواب من رئيس الجمهوريّة والتيار الوطنيّ الحرّ، متماهيًا في الأصل مع ما طرحه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بما معناه، بأنّ النسبيّة إذا ما تمّ تطبيقها أو مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ تبطل هواجس الطوائف والمذاهب، وتقود لبنان إلى مساحة من التجانس الموضوعيّ، فيستوي الكلام حينئذ على خصوصيّات متجانسة ومؤتلفة ضمن مفهوم النسبيّة المطلقة أوالمناصفة الفعليّة بدلاً من الكلام على خصوصيّات متنافرة، بإمكان تنافرها المتراكم شيئًا فشيئًا أن يقود البلد إلى انفجار كبير لن يكون محصورًا في الداخل بل قد يتوسّع لتتشظّى المنطقة بأسرها بتداعياته ونيرانه فيما تتجّه إلى حالة من التأرجح بين تسوية جامعة أو إلى ازدياد حجم المعارك بفعل التطورات السياسيّة المستجدّة وبخاصّة مسألة التوتّر بين أميركا وإيران. فما كان من الحزب سوى أن عاد إلى جوهر أطروحته النسبيّة وهو في لأصل ما غادرها لحظة ولا عدّل في حروفها، بل أكّد عليها في البيان الأخير الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة.

خشي وليد جنبلاط وبحسب تلك المصادر من تعاظم أثر التحالف المسيحيّ-المسيحيّ على واقع الدروز في عاليه والشوف والجبل، وتأثيره على موقع الدروز وموقعه الشخصيّ كزعيم "وبيضة قبّان"، حيث كان موقعه متقدّمًا بسبب استملاكه قرار طائفته وقرار المسيحيين في الجبل، كما خشي وبحسب المعلومات وبسبب من هذه الوحدة من تحرّك ظهور معارضة لدوره ضمن الطائفة الدرزيّة وها هي ظاهرة مع فيصل الداوود ووئام وهاب وطلال أرسلان ونخب فكريّة بدأ صوتها يعلو... الخطّ الأحمرعنده عدم عودة الجبل إلى زمن "كميل وكمال" (الرئيس كميل شمعون والشهيد كمال جنبلاط = الثنائيّة المارونيّة-الدرزية)، وزمن مجيد وكمال (الأمير مجيد أرسلان وكمال جنبلاط = الثنائيّة الدرزيّة-الدرزيّة) وهو يخشى في الزمن الحاضر من التعدديّة داخل طائفته. واتفاق الطائف (ولهذا ركّز جنبلاط فيه مليًّا) الذي انهى الحرب في لبنان، طمر تلك المعادلتين وأنهاهما على قاعدة غالب ومغلوب لصالحه، فظهر وبقوّة السوريين وعلاقته الطيبة والممتازة معهم وعلاقته أيضًا بالسعوديين الممتازة غالبًا مستولِدًا النواب المسيحيين في كنفه في الجبل، ممّا جعل عودة المسيحيين هزيلة، واستفاد قومه من تقدمات الصندوق المركزيّ للمهجرين على حساب المسيحيين، وكلّ هذا بطبيعته أدّى إلى قلّة توازن في العلاقة المسيحيّة-الدرزيّة، فالعودة البيولوجيّة لا تعني العودة الوجوديّة، والعودة الوجوديّة تفترض بأنّ المسيحيين يُخدَمون من باب الحقّ وليس من باب التوسّل والتسوّل، وبأنهم قائمون كوجه سياسيّ شريك وليس ككيان أجير، وفي الوقت نفسه استأثر بالقرار الدرزيّ من باب القوة تلك التي جاد بها السوريون عليه ولو نما الجود على حساب حلفائهم. وعلى هذا فإنّ التجانس بين الخصوصيّات يمرّ بالإزائيّة بحسب تلك المصادر وبحسب أوساط مسيحيّة أخرى والإزائيّة هي المنطلق السليم لهذا التجانس الموضوعيّ المطلوب في الجبل ولبنان.

وفي الظروف الحالية تشغل وليد جنبلاط التبدلات الجوهريّة في المعادلات السياسيّة، فيرى وبحسب الأوساط بأنّ هذه التبدّلات قد أخذت الجميع في سوريا من القوى المتقاتلة على أرضها إلى غالب ومغلوب، وعنده أن انتصار الرئيس بشار الأسد قد قلب المقاييس بصورة جذريّة، وجعله من جديد لاعبًا في المدى المشرقيّ بعد أفول شمس تركيا وفشل السعوديّة وقطر في المعارك، والتحوّل الملحوظ داخل الإدارة الأميركية من عهد إلى عهد. وترى الأوساط عينها بأنّ علاقته بحزب الله امتلكت في ظرفها الحاليّ صفة الحماية في الداخل وعلى مستوى سوريا. وبسبب كلّ ذلك يعتقد جنبلاط بأنّ المعركة التي خاضها ويخوضها حول مسألة قانون الانتخابات وجوديّة، أي معركة حياة وموت، بعدما تبدّلت قواعد اللعبة بأسرها. وتشير تلك الأوساط بأنّه يحاول المراهنة بعض الشيء على الاشتباك الدائر بين إدارة ترامب والإيرانيين بمؤثراتها وتأثيراتها على واقع الصراع في سوريا ولبنان والمنطقة، لكنّ المراهنة وبحسب الأوساط عينها تبقى ضربًا من الخيال، فإيران بهذه المواجهة أو بعدمها أمست قوّة إقليميّة هائلة، وهي مع الروس تمثل واقعًا وثنائيًّا راسخًا في إنضاج المؤثرات، وأيّ حرب أميركية على إيران تمنحها القوة أكثر مما يتصوره كثيرون، وبالتالي فلا قدرة لترامب على مغامرة طائشة كتلك. فمراهنة جنبلاط على هذه المسألة أيضًا عبثيّة ولا طائل منها.



وفي المعلومات، وقد أبدتها أوساط أخرى قريبة من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، فإنّ الرئيس عون مدرك تمام الإدراك لكلّ الخصوصيات في لبنان، فالطوائف اللبنانيّة مجموعة خصوصيّات، وحين تبنّى مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ بأسبابه الموجبة وأبعاده المتوازنة، قصد ترسيخ هذا التوازن بين تلك الخصوصيات ليحولها إلى خطاب الشراكة ضمن الفلسفة الميثاقيّة. وبالتالي فهو حريص على وليد جنبلاط بعيدًا عن أية اعتبارات شخصيّة وغير شخصيّة كما هو حريص على كلّ لبنانيّ. وقد قال الرئيس أمام زواره بأنّه كان أوّل من دعا إلى تطبيق الطائف منذ سنة 2005، ولم يلق جوابًا، وتطبيق الطائف أي النصّ الخالي من التبدّلات الواقعيّة الطارئة عليه، فقد أدرك فخامته بأنّ عدم التطبيق سببه استلذاذ القوى الطوائفيّة الأخرى احتكار القرار المسيحيّ في المناطق التي يتواجدون فيها كأكثريات مهيمنة ومقررة. والخلاف بين الرئيس وجنبلاط ينطلق من قراءتين مختلفتين:



1-القراءة الأولى يتبناها الرئيس، عنوانها كسر هيمنة الطوائف الأخرى على مسيحيي لبنان. فصحيح أنّ الرئيس هو لكلّ اللبنانيين وأب لهم، وليس عنده تمييز بين مسيحيّ ومسلم، أو مسيحي ودرزيّ، لكنّه يرفض بقاء المسيحيين في أيّ قانون انتخابات مكسر عصا. وبالتالي فإنّه لن يكرّس مع بداية عهده فلسفة الخصوصيات بهواجسها الشخصيّة والمتورّمة أو المنتفخة على حساب الميثاق الوطنيّ الذي حفظ للجميع حضورهم وكرامتهم بالعدل والتساوي، بل هو عاكف على تكريس الميثاق الوطنيّ كجوهر ناطق وناظم انطلق منه الدستور، وعنده مثل وهو وثيقة التفاهم مع حزب الله وقد كانت ميثاقيّة، وأمّنت الترابط الكيانيّ يين المسيحيين والشيعة، وظلّ عصيًّا على معظم الهزّات، فأمست الورقة خصوصيّة لبنانيّة ومشرقيّة ضمن ترابط ميثاقيّ، وبالنسبة للرئيس وبحسب تلك الأوساط فإن قانون الانتخابات يجب أن يعبّرعن تلك الخصوصيّة الفريدة في علاقة المكونات ببعضها بلا عزل ولا قسر ولا تمييز، وبلا شعور بالمقهوريّة والانعزال وما إلى ذلك، وبلا عقد نقص تبطل عمق التواصل. بالنسبة إلى الرئيس القانون المثاليّ هو مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ إذا رام الجميع قانونًا طائفيًّا يقابله وفي المستوى نفسه قانون النسبيّة بجديته وجدّته إذا رام الجميع قانونًا مدنيًّا يدني الدولة من العلمانية، أو بصورة خفيضة ولكن مقبولة القانون المختلط وإن هو ليس بالمثال المطلوب. أما إذا رام بعضهم تطبيق الطائف فالتطبيق حينئذ يتطلّب تنقيته من الأطر التسووية التي جعلت الطوائف الأخرى تستأثر بالقرار المسيحيّ وتنقض الفلسفة الميثاقيّة وتعزّز الفساد في بنية الدولة من خلال طبقة سياسيّة فاسدة.



2-القراءة الثانية يتبناها وليد جنبلاط وقد عبّر عنها في خطاب الفينيسيا. لقد حسم جنبلاط أمره بشرطين لا رجوع عنهما إمّا قانون الستين معدّلاً أو تطبيق الطائف. يشاء جنبلاط أن يظلّ سيّدًا على الطائفة الدرزيّة في الجبل ويخشى أن تدفعه موازين القوى وتدفع وريثه إلى مزيد من التدحرج والضعف، فقد كان في مرحلة أساسيّة من التاريخ المعاصر-الحديث ملكًا متوّجًا سوريًّا على لبنان وعلى المسيحيين والدروز والسنّة، واستمرّت ملوكيّته خلال خروج سوريا، ومع معاداته لها يخشى من بطلانها فيطلب الحدّ الوسطيّ منها على الأقل من حزب الله، مع حماية لدوره وشخصه ووجوده. ويرى أيضًا بأن ثمّة من ينافسه بنيويًّا على زعامة الطائفة أو على الأقل ثمّة من يريد المشاركة معه في القرار، وقد كان هذا الأمر غير قائم، فثمن مشاركة شخصيات درزية سببها عداؤه العشوائيّ لسوريا كما خشيت أوساط من الداخل الدرزيّ، والانتخابات النيابيّة مناسبة لإبراز هذه المشاركة لدرجة أن جنبلاط وبحسب تلك الأوساط رأى بأن بشار الأسد عاد إلى عاليه والشوف وهذا مصدر خوفه.



لبنان ومن خلال تلك القراءتين وما ورد أمام مأزق كبير، إنّه مأزق نظام تهاوى في الأصل ومأرق نظام بديل يريده بعضهم استمرارًا لما كان وككقالب حلوى قابل للاقتسام وليس كوطن، الجميع فيه شركاء. هل يقود هذا الأمر إلى فتنة مسيحية-درزيّة؟ حتمًا كلاّ فهي غير واردة على كلّ الأصعدة لكونها مكلفة ولا تفيد أحدًّا بل تدمّر لبنان. المأزق هذا وبحسب ما ورد عند الأوساط سيقود إمّا إلى مؤتمر تأسيسيّ وتكوينيّ للنظام السياسيّ اللبنانيّ وقد عاد الكلام فيه وحوله مباحًا وحلالاً وقويًّا، أو دعوة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى حوار وطنيّ عاجل للبحث بهذا البند الجوهريّ، وبينهما سيدعو الرئيس إلى استفتاء شعبيّ، وليقرر الشعب اللبنانيّ شكل القانون وجوهره، وهو متجه إذا ما تعثرت الأمور والمباحثات إلى تلك الدعوة.