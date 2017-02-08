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لجنة مراقبة هيئات الضمان تنظم محاضر وجاهية بحق المخالفين

8
FEBRUARY
2017
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أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان وفي سياق تطبيقها لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان، عن قيام مراقبيها وبمؤازرة القوى الامنية بتنظيم محاضر وجاهية بحق الجهات والمحال المخالفة وبعض المؤسسات التي تقدم خدمات مالية والتي تقوم ببيع وتسويق المنتجات التأمينية من دون الحصول على التراخيص المفروضة بموجب القانون، ضمن نطاق محافظة جبل لبنان ومحيط مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة، على ان يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

 

وتحذر اللجنة المخالفين من التمادي في العمل من دون الحصول على التراخيص المناسبة تحت طائلة إتخاذ التدابير المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان، كما أنها لن تستثني من هذا الأمر كل من يسهل أو يروج لهذه الأعمال غير القانونية.

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