بعد احباط العملية الارهابية في "سوليدير".. هذا ما كشف!

A + A -

كشفت مصادر رسمية مطلعة على العملية الاستباقية التي نفذتها المديرية العامة للأمن العام وأدت الى إحباط عملية إرهابية كان المشتبه به يعتزم تنفيذها في منطقة "سوليدير" في قلب بيروت، أن موظفاً اسمه م. ص. (لبناني) يعمل في قطاع الخدمات في شركة "سوليدير"، هو الموقوف في هذه القضية منذ ما يقارب 12 يوماً.



وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" أن فرقة من الأمن العام أوقفت المشتبه به نتيجة معلومات عن تواصله مع تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية، واستطلاعه المنطقة التي يتواجد فيها أثناء عمله لتحديد بنك الأهداف التي يمكنه استهدافها، سواء من خلال تنفيذ عملية انتحارية أم خطف أشخاص ذوي صفة سياسية يعملون في الحقل العام أو تفجير نفسه في أحد المراكز الأمنية.