عملية تبادل في إدلب تفرج عن 55 مخطوفة

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بينما بدا أنه من مفرزات محادثات أستانا، ذكر نشطاء معارضون عبر صفحاتهم على فيسبوك أن قلعة المضيق في محافظة إدلب شهدت أمس إنجاز عملية تبادل بين ما يسمى «منظمة تحرير الأسرى» المعارضة والجيش العربي السوري تم خلالها الإفراج عن 55 امرأة من المخطوفات من قبل ميليشيا «الفرقة الأولى الساحلية» بعد سنتين من الاختطاف، مقابل 54 من المعتقلات في السجون، برعاية الهلال الأحمر العربي السوري.

وذكرت صفحات المعارضين أن المفرج عنهن كانوا من النساء اللاتي اختطفن في ريف اللاذقية خلال شهر آب عام 2013، كما أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر لـ«الوطن» إنجاز العملية موضحاً أن تفاصيلها «غير متوفرة لديه حالياً».