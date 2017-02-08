عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 شباط 2017

الأخبار: جدول ديون الحريري لمصارف لبنان: 548 مليون دولار
سلامة أجرى هندسة ماليّة سريّة
الديار: جنبلاط لـ «الديار»: اقتراح عون باعتماد الاستفتاء يهدد «الطائف»
أرفض خلطات «المختلط»... وأدعو لتعميم نموذج تسوية الدوحة
البناء: موسكو تُدير المنجزات بهدوء بانتظار نهاية عاصفة ترامب الرملية
صفقة السبهان: مقايضة سَحْب التلويح بالفراغ بقبول قانون ميقاتي
قاسم لـ«البناء»: جاهزون للمواجهة مع «إسرائيل».. ولسنا ضمن المعادلة السورية
النهار: "حزب الله" يرفض المختلط: إلى النسبية در
اللواء: الوقائع تدحض الحملة على مهمة السبهان في بيروت
الموازنة تتصدّر مناقشات مجلس الوزراء اليوم.. واتصالات عونية حول المختلط
المستقبل: 12 مرّة 14 شباط.. المستقبل حلمك
الجمهورية: تشنج سياسي يوتر الموازنة
الأنوار: الهيئات الاقتصادية ونقابات العمال تطالب بعدم زيادة الضرائب
البلد: "كتائب" سامي... "إجر بالبور وإجر بالفلاحة"!
the daily star: Cabinet to tackle budget; optimism on vote law
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