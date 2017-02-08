عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 شباط 2017

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الأخبار: جدول ديون الحريري لمصارف لبنان: 548 مليون دولار

سلامة أجرى هندسة ماليّة سريّة



الديار: جنبلاط لـ «الديار»: اقتراح عون باعتماد الاستفتاء يهدد «الطائف»

أرفض خلطات «المختلط»... وأدعو لتعميم نموذج تسوية الدوحة



البناء: موسكو تُدير المنجزات بهدوء بانتظار نهاية عاصفة ترامب الرملية

صفقة السبهان: مقايضة سَحْب التلويح بالفراغ بقبول قانون ميقاتي

قاسم لـ«البناء»: جاهزون للمواجهة مع «إسرائيل».. ولسنا ضمن المعادلة السورية



النهار: "حزب الله" يرفض المختلط: إلى النسبية در



اللواء: الوقائع تدحض الحملة على مهمة السبهان في بيروت

الموازنة تتصدّر مناقشات مجلس الوزراء اليوم.. واتصالات عونية حول المختلط





المستقبل: 12 مرّة 14 شباط.. المستقبل حلمك



الجمهورية: تشنج سياسي يوتر الموازنة

الأنوار: الهيئات الاقتصادية ونقابات العمال تطالب بعدم زيادة الضرائب



البلد: "كتائب" سامي... "إجر بالبور وإجر بالفلاحة"!



the daily star: Cabinet to tackle budget; optimism on vote law



l'orient le jour: Spéculations sur l’impact sur le Liban de l’ère Trump