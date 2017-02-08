أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 شباط 2017

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

رأى خبراء في الإحصاءات وقوانين الانتخابات النيابية أنّ المطالبة بسنّ قانون للانتخابات المقبلة وفق اتفاق الطائف لا تصبّ في مصلحة تيّار «المستقبل»، إذ في هذه الحالة يجب تخفيض عدد النوّاب إلى 108 بحسب ما ينص «الطائف» وبذلك سيلغى 20 مقعداً نيابياً بينهم 12 مقعداً لـ«المستقبل» من طوائف مختلفة، وبالنتيجة سيكون التيّار المذكور الخاسر الأكبر في لعبة الموازين السياسية وتكوين السلطة الجديدة، وهذا ما لا يرغب به رئيس التيّار سعد الحريري.



كواليس

وصفت مصادر إعلامية روسية الخطاب الأميركي الذي يعتمده الرئيس الجديد دونالد ترامب بالتقرّب المتحفظ من روسيا والهجوم المفتوح على إيران، وما يتضمّنه من ربط ضمني للتفاهم مع روسيا بقبولها مقايضة تحالفها مع إيران بتحالف بديل مع أميركا بالخديعة التي لن تقع موسكو في أفخاخها، فالهدف هو تجريد روسيا من حليف قوي موثوق في طهران للارتهان لتخبّط وغرور واشنطن والاستفراد بعدها بموسكو، وهذا لن يحدث…





النهار: أسرار الآلهة

رسالة للحريري ...

سأل قيادي في "تيار المستقبل" عن توقيت الاعلان عن عملية في وسط بيروت وهل من رسالة إلى الحريري بالكلام على مراقبة مداخل بيت الوسط؟



وثائق مزورة ...

تبيّن أن الوثائق المزوّرة التي تمّ القبض عليها عبر الحدود اللبنانية في كانون الأول 2017 بلغت 107 اكثرها سورية (46).



أمن الدولة ...

يطرح السؤال مجدّداً عن مصير الذين خضعوا لامتحانات تطوّع في المديرية العامة لأمن الدولة قبل نحو سنتين.



الكازينو إلى الواجهة ...

قال مسؤول كسرواني سابق أن أي فساد يمكن أن يكون ارتُكب في الكازينو تتحمّل مسؤوليّته الأطراف السياسيّة الممثّلة في مجلس الإدارة مجتمعة.



اللواء: أسرار

لغز

رجّح مصدر أمني أن يكون هدف الخلية التي ألقي القبض عليها في وسط بيروت اغتيال شخصيات

غمز

قال موقوف في جريمة قتل أنه ينتمي إلى أحد الأحزاب، ومدرّب على استخدام السلاح، لكن ذلك كان على سبيل التمويه.

همس

أحد أبرز الخيارات التي جرى التداول بها منذ ثلاثة أيام هو العودة إلى قانون على أساس أكثري، لا نسبي!

المستقبل: يقال

إنّ عضواً في لجنة التشاور الانتخابي نفى نفياً قاطعاً ما جرى تسريبه إعلامياً عن تناول الوزير جبران باسيل النائب وليد جنبلاط بصورة سلبية خلال نقاشات اللجنة حول القانون العتيد.



الجمهورية: اسرار

شروط

قالت أوساط قريبة من شخصية سياسية شمالية إن «الإتفاق الإنتخابي» الذي كان يعمل عليه حزب وتيار مع هذه الشخصية قد انفرط عَقده بسبب الشروط الصعبة التي وضعاها عليه.

ملاحظات

تلقّى رئيس حزب ملاحظات حول تبديل أسماء بعض الترشيحات المطروحة للإنتخابات النيابية أكثر من مرّة فيما الجامع الوحيد بينهم أنهم رجال أعمال ولديهم مشاريع كبيرة.

تجاوب

أبدى مسؤول كبير تجاوباً مع مطالب أحد المكونات اللبنانية، حيث خرج الوفد من الزيارة مرتاحاً.

أداء

في إجتماع شهري يعقده سفراء أوروبيون أبدى بعضهم صدمتهم من أداء بعض الوزراء الجدد.

دور

أثناء لقاء بين سفير دولة مؤثرة ومرجعية لبنانية قال السفير: إن الإنتخابات الرئاسية جاءت نتيجة دور سعودي - إيراني.



بيان



إستغربت أوساط رفيعة رسمية عدم توقّف الصحافة اللبنانية عند بيان الجامعة الأميركية في بيروت التي انتقدت سياسة ترامب.



تحالف

طعت إتصالات بين شخصية سياسية بارزة وحزبين سياسيين معارضين له شوطاً كبيراً في اتجاه بناء تحالف إنتخابي بينهم في إحدى الدوائر الإنتخابية الحساسة.