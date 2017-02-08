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جنبلاط: أرفض خلطات «المختلط»... وأدعو لتعميم نموذج تسوية الدوحة

8
FEBRUARY
2017
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بعد ايام قليلة من دعوته الى اجراء الانتخابات النيابية على اساس «الستين معدلا»، قال النائب وليد جنبلاط لـ «الديار» ردا على سؤال حول حقيقة ما قصده: لست وحدي من يقرر طبيعة قانون الانتخاب، ولذلك تجنبت الخوض في التفاصيل عندما اقترحت «الستين معدلا»، حتى أترك مجالا امام الاطراف الاخرى لتقدم تصوراتها حول التعديلات الممكنة، تمهيدا للتوصل الى توافق وطني حول هذه المسألة.


ويضيف: لقد اقترحت فكرة مستوحاة من نموذج اتفاق الدوحة الذي ابتكر في اللحظة الاخيرة صيغة للرميل والمرفأ، فلماذا لا يتم تعميم مبدأ هذه التسوية على صعيد جغرافي أوسع، في الانتخابات النيابية المقبلة؟


وهل تقبل بادراج النسبية في «الستين معدلا»؟


يجيب جنبلاط: النسبية ليست واردة في «الطائف»... اقتراحي هو «الستين معدلا» على اساس النظام الاكثري.. هذه مبادرتي وأنصحهم بأن يفكروا فيها.


وماذا عن المشروع المختلط الذي يتمسك به كلٌ من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع؟

يرد جنبلاط: لماذا كل هذه الخلطات... خلينا عالأصول، هيك افضل.


وعن رأيه في اقتراح الرئيس ميشال عون باعتماد الاستفتاء الشعبي على قانون الانتخاب، إذا لم يحصل توافق سياسي حوله، يقول جنبلاط: هناك أفكار للرئيس عون أحترمها، إنما هناك أفكار أخرى تطيح «الطائف» من قبيل الاستفتاء، ويجب الاستغناء عنها.

الديار
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