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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



هل تحصل الإنتخابات النيابية في موعدها وفي ظل قانون يرضي الجميع.



هذا السؤال يطرح نفسه بإلحاح وسط تسارع الأيام الفاصلة عن انتهاء مهل دعوة الهيئات الناخبة.



وما يعزز السؤال المطروح دعوة كتلة المستقبل اليوم الى إجراء الإنتخابات في موعدها وفق قانون يتفق عليه.



قانون الإنتخاب سيعمل عليه بشكل مكثف وسريع والحكومة تتبناه وترسل مشروعا به الى المجلس النيابي. وغدا جلسة لمجلس الوزراء هي عادية في وقتها لكنها مهمة نظرا إلى تسارع الأمور محليا وإقليميا.



إذن مجلس النواب الذي ساءل الحكومة بدا متعاونا معها في جلسة اليوم والنائب جورج عدوان أكد على إقرار الحكومة مشروع قانون للإنتخابات أو إجراء تصويت عليه.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



يوم المواجهة المالية غدا، لكن دعوة الهيئات الناخبة تظلل جلسة مجلس الوزراء بين رأي سياسي يمثله وزير الداخلية ويدعو للالتزام بالواجبات وفق المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة ورأي يتصدره رئيس الجمهورية يعطي الاولوية لقانون انتخابي جديد.



كلام الرئيس سعد الحريري في ساحة النجمة اليوم اعاد النقاش السياسي الى مساحته التوافقية بعد سهام الوزير نهاد المشنوق، رئيس الحكومة بدا حريصا على عدم العودة الى الانقسام الذي كان سائدا في البلد، فالماضي انتهى ولا عودة اليه، ما يعني انفتاح القوى على الصيغ الانتخابية المطروحة.



مختلط جديد او قانون حكومة ميقاتي، النقاش مفتوح بعدما رسم حزبا الكتائب والتقدمي الاشتراكي واخرون خطوطا حمراء على ما سموه مشاريع الالغاء والاقصاء، المشهد لم يتضح بعد، لكن الكل متفق على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد من دون تمديد، كيف؟ لا تسأل.



المجلس النيابي سأل الحكومة بغياب الرئيس نبيه بري الذي خرج من المستشفى اليوم وعاد لمتابعة نشاطاته، لم يحضر المايسترو الى ساحة النجمة فافتقد السائل والمسؤول لنكهة الادارة البرلمانية المميزة.



اسئلة نيابية وايجابات حكومية حول النفايات والانترنت والهاتف ووثائق الاتصال ومكافحة الفساد تعيد للمجلس دوره الطبيعي في الرقابة والمساءلة، اما دور مجلس الوزراء غدا فسيكون مركزا على الموازنة.



وزير المال سيعرض خطوطها والوزراء سيناقشون بالارقام بعد غياب طويل يستوجب اقرار الموازنة ولو بعد اكثر من جلسة.



اقليميا، لاحت مؤشرات ايجابية على خط السعودية ايران، طهران ابقت اليد ممدودة لحوار اشترطت ان يستند الى قراءة سعودية مغايرة لما يحصل في سوريا واليمن، ايران بنت على رسالة امير دولة الكويت وتفاعلت ايجابا مع الخطوة الخليجية.



التعاون مطلوب اقليميا واسلاميا لايجاد مساحة تفاهم في وقت تمضي فيه اسرائيل بضرب الاسس في المنطقة، تل ابيب تحرض على نزاع شعوب المنطقة لتتفرد في ضرب القضية الفلسطينية كما في قرار الكنيست لشرعنة مصادرة الاراضي الفلسطينية.



اوروبا تحاسب اسرائيل على فعلتها بينما العرب مشغولون بصراعاتهم.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



"بحصة" نبيه بري سندت خابية فريد مكاري.. ومرارة قوم عند فريد فوائد، إذ رأس نائب الرئيس جلسة المساءلة للمرة الأولى.. فأمطر مجلس النواب الحكومة أسئلة شملت الإنترنت غير الشرعي والكهرباء وسياسة "الجارورين" نواب يسألون ووزراء يجيبون في جلسة حافة الزمن الضائع.. لكنْ إذا كان يحق للبرلمان أن يسأل.. فمن سيحاسب المجلس الذي يزهو بعبارة سيد نفسه..؟ من يحاسبه على التقصير والتعطيل ورمي قانون الانتخاب إلى ربع الساعة الأخير؟ وبمعزل عن هذه الأسئلة فإن استجواب الحكومة خطوة "فريدة" بعد تعطيل سنوات.. وهي تسبق إحالة هذا المجلس على التقاعد.. وتمثل الجلسة ترجمة طبيعية لرغبة رئيس الجمهورية ميشال عون في المحاسبة على الفساد ولم يكن مفاجئا أن تطرح في الجلسة إحدى أكبر سوابق الفساد في الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي.. حيث ضرب النائب علي عمار مرة جديدة على الوتر المر.. لكنه اتبع أسلوب الترميز ولغة الأحرف الأولى فسأل: هل يعقل أن مئتي مليون دولار ضاعت على خزينة الدولة من جراء الإنترنت غير الشرعي.. وستين مليونا من جراء ارتكابات ستديو فيجن؟ لماذا (ميم.غين.ميم)، (عين.لام)، (ميم.تاء.فاء) خارج السجن ولأن مدرسة السيد حسن نصرالله اعتادت تسمية الأحرف الأولى بأسمائها.. فإن عمار قصد بـ(ميم.غين.ميم) ميشال غبريال المر.. و(عين.لام) عماد لحود.. وطبعا لم يقصد بـ(ميم.تاء.فاء) منظمة التحرير الفلسطينية إنما محطة الـmtv.



وضع علي عمار حطب الجلسة.. وصب حسن فضل الله زيته عليها.. لاسيما أنه الخبير على مدى سنة بالبحث عن سارقي الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي.. ولما وجدهم لم يعثرْ على قضاء يتقفى آثارهم غير البعيدة وفي لحظة تجل وجدت وحدات حزب الله النيابية في خندق واحد مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان قلبه على ولده عبد المنعم.. وسار الطرفان نحو إدانة سرقة الإنترنت.. ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تبني المحاسبة





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الرئيس نبيه بري خرج من المستشفى ونحرت له الخراف، فيما عملية نحر الديمقراطية مستمرة عبر عدم التوصل الى قانون انتخاب ،صحيح ان المشاورات الظاهرة والمستترة تتواصل بين الافرقاء السياسيين للتوصل الى قانون انتخاب جديد، لكنها حتى الان لم تحقق الخرق المطلوب ولا يبدو ان الخرق المنشود سيتحقق قريبا ما دامت الاجتماعات تتوالى من دون نتيجة وما دام كل فريق يغني على قانونه وعلى مكتسباته الذاتية والطائفية والمذهبية متناسيا المصلحة الوطنية ومبادئ الديمقراطية.



وسط هذه الاجواء الانتخابية اللاديمقراطية عقد مجلس النواب جلسة لمساءلة الحكومة في محاولة لاعادة جزء من المشهد الديمقراطي، واللافت ان النواب المجتمعين لم يناقشوا الا اربعة اسئلة من اصل 16 سؤالا ورحلوا الاسئلة الباقية الى جلسة تنعقد لاحقا.

حكوميا، ملف الموازنة العامة يبدأ طريقه الشاق غدا في مجلس الوزراء متصدرا جدول الاعمال فهل تنجح حكومة استعادة الثقة في استعادة الموازنة المفقودة منذ اكثر من عشرة اعوام ؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



اسمها ضريبة وجمعها ضرائب وقد يكون المفرد والجمع مشتقان من ضربة، والضربة تستهدف جيب المواطن فقط لا غير، اما الارادات التي يمكن ان تغذي الخزينة من خارج جيوب الناس فلا احد ينظر اليها، لم يظهر مع دوائر المالية لتحسين الارادات سوى 27 بندا ترتبط مباشرة بالمواطن رفع سعر المازوت، رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية، وغيرها وغيرها الكثير. لكن الذين وضعوا الارقام وابتدعوا الضريبة ربما سها عن بالهم انه بالامكان ايجاد ايرادات من داخل ادارات هناك اجماع على انها لو عملت بالشكل الصحيح ربما لم تكن هناك حاجة الى ضرائب جديدة.



وطالما ان الشيء بالشيء يذكر فان دوائر الضريبة على القيمة المضافة ترد منها التقارير عن عمليات غير قانونية وغير شفافة تحقق ارادات لمصلحة بعض الموظفين وليس لمصلحة خزينة الدولة وليس الحديث عن موظف واحد اخلى بالوظيفة سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد حيث ان العمولات والرشوات للتهرب الضريبي او للتخفيف بلغت حجما لم يعد من الجائز السكوت عنه فكيف ترفع الضريبة على القيمة المضافة فيما بعض اموال هذه الضريبة تذهب لجيوب بعض الموظفين ما يستدعي تحقيقا من وزارة المالية بما يجري وتحرك من النيابة العامة المالية.



وما ينطبق على الtva ينطبق على الدوائر العقارية حيث العمولات تحرم الخزينة من اموال طائلة، كما ان التحقيق مع موظف واحد لا يخفي حجم الفساد في هذه الدوائر، فمع مناقشة ارقام الموازنة هل سيضع مجلس الوزراء غدا يده على ملفات الفساد في الtva وفي الدوائر العقارية تحقيقا للدخل المطلوب غير مد اليد الى جيوب المواطنين؟ الكرة في ملعب مجلس الوزراء.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



الاتصالات مستمرة والاستعدادات قائمة للتوصل الى مشروع قانون يحظى بتوافق الكتل السياسية وياخذ في الاعتبار هواجس الجميع بمن فيهم وليد جنبلاط مقابل الـحرص ايضا ان يكون جنبلاط متفهما لهواجس الاخرين . في المعطيات ان البحث جار للتوصل الى قانون جديد يمتلك من القواسم المشتركة والمساحات الجامعة ما يؤهله لاطاحة الستين ووضع العوائق امام التمديد وان المبدأ الاساس صحة التمثيل وحدة المعايير واحترام ارداة اللبنانيين بالتغيير وانتاج نخب تجدد الحياة السياسية ولا تمدد في عمر منظومة كول واشكر وابحناها لكم، والاهم الاهم التزام الطائف فعلا لا قولا تطبيقا لا تطويقا. اليوم يطالبون بتطبيق الطائف وعندما كانت شريحة كيانية مؤسسة تطالب بتطبيق الطائف منذ ربع قرن كانت تواجه بالاسفاف والاستخفاف والحرب والضرب وكان الاستثناء هو القاعدة في الطائف لاكثر من مرة واحدة استثنائية وتحديدا في 92 و96. لا احد في وارد الخصام او الصدام اللهم الا اذا كان الهدف البعيد لدى المتضررين من مواقف العهد ورئيسه نقل البلاد من مشكلة قانون انتخاب الى ازمة دستورية لن تحصل والبديل انتخابات نيابية بقانون انتخابي يتم بعثه واخراجه من الادراج حاليا هو مشروع حكومة ميقاتي.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



جلسة مساءلة الحكومة تحت قبة البرلمان لم تكن بعيدة عن قانون الانتخابات الذي يشغل البلاد وذلك عن طريق الاجتماعات الجانبية التي عقدت في المجلس النيابي وخلال المؤتمر الصحافي للنائب جورج عدوان الذي دعا الحكومة الى حصر جلساتها ببحث قانون الانتخاب، في وقت شددت كتلة المستقبل النيابية على اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودون اي تاخير استنادا الى قانون جديد يتيح التوافق بين مختلف الاطراف واستنادا الى الدستور والطائف.



جلسة مجلس النواب تخللتها اسئلة حول قضية الانترنت والنفايات والفساد. وقد غاب عنها الرئيس نبيه بري، الذي اقيم له استقبال في عين التينة بعد مغادرته المستشفى.



اقليميا، مسلخ الاسد البشري حجب الضوء عن كل القضايا، انطلاقا من فظاعة ما كشفته امنستي عن الاعدامات في سجن صيدنايا؛ داعية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في السجن. ووثق التقرير الأممي قيام النظام بإعدام ثلاثة عشر ألف شخص شنقا، بين عامي 2011، و2015.



اما في الاراضي المحتلة وفي خطوة أثارت تنديدا واسعا ، فقد وافق الكنيست الإسرائيلي على تشريع مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



بعد ثمانية وثلاثين عاما من عمرها المزهو بكل انواع الاقتدار، لن ترد الجمهورية الاسلامية الايرانية على من لم يتم الثمانية والثلاثين يوما من عمره الرئاسي في البيت الابيض..



فالايام ستتكفل بتعليم دونالد ترامب ان الثورة التي حاربتها بلاده منذ ذاك الوقت ثم اذعنت لها كدولة نووية سلمية، لن تجيب على تبجحه الا في ساحات الحادي عشر من شباط، حيث سيكون احياء ذكرى انتصار الثورة كما أكد الامام السيد علي الخامنئي ..



ومن الإمام شكر للرئيس الذي كشف الوجه الحقيقي لاميركا الذي تواجهه الجمهورية الاسلامية منذ عشرات السنين، وتسأل العالم ان يعرف حقيقته.



في لبنان اسئلة للحكومة اجابت عن اسئلة الناس عن دور البرلمان، جلسة غابت طويلا قبل ان تنعقد بتعهد الرئيس نبيه بري الذي غاب عنها لدواع صحية، من دون ان تغيب ملائكته عن محضر نقاشاتها.



اسئلة خمسة للحكومة، ابرزها سؤال النائبين علي عمار وغازي العريضي عن الانترنت غير الشرعي وامواله وتحقيقاته، والنائب حسن فضل الله عن الكهرباء وملياراتها، والابنية المستأجرة للدولة ومزاريب هدرها.



النفايات لم تغب عن الجلسة عبر سؤال النائب روبير غانم، اما رد رئيس الحكومة فكان التزام خطة الحكومة السابقة، وعدم السماح بعودة النفايات الى الشارع.



اما سؤال الشارع اللبناني للحكومة وللنواب حول قانون الانتخاب، فلا جواب عنه الى الآن، مع الحديث عن اتصالات مكثفة ومحاولات متشعبة لعلها تحقق اختراقا ما في المشهد المترنح الى الآن.