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الاتصالات مستمرة والاستعدادات قائمة للتوصل الى مشروع قانون يحظى بتوافق الكتل السياسية وياخذ في الاعتبار هواجس الجميع بمن فيهم وليد جنبلاط مقابل الـحرص ايضا ان يكون جنبلاط متفهما لهواجس الاخرين .



في المعطيات ان البحث جار للتوصل الى قانون جديد يمتلك من القواسم المشتركة والمساحات الجامعة ما يؤهله لاطاحة الستين ووضع العوائق امام التمديد وان المبدأ الاساس صحة التمثيل وحدة المعايير واحترام ارداة اللبنانيين بالتغيير وانتاج نخب تجدد الحياة السياسية ولا تمدد في عمر منظومة كول واشكر وابحناها لكم والاهم الاهم التزام الطائف فعلا لا قولا تطبيقا لا تطويقا . اليوم يطالبون بتطبيق الطائف وعندما كانت شريحة كيانية مؤسسة تطالب بتطبيق الطائف منذ ربع قرن كانت تواجه بالاسفاف والاستخفاف والحرب والضرب وكان الاستثناء هو القاعدة في الطائف لاكثر من مرة واحدة استثنائية وتحديدا في 92 و96 .



لا احد في وارد الخصام او الصدام اللهم الا اذا كان الهدف البعيد لدى المتضررين من مواقف العهد ورئيسه نقل البلاد من مشكلة قانون انتخاب الى ازمة دستورية لن تحصل والبديل انتخابات نيابية بقانون انتخابي يتم بعثه واخراجه من الادراج حاليا هو مشروع حكومة ميقاتي.