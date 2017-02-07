بالصور والتفاصيل كاملة: هذا هو قاتل والدته في صور!

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أكدت مصادر مطلعة ان الشاب علي عاصي ( 19 عاماً) الذي اقدم بعد ظهر اليوم على قتل والدته في الشهابية يعاني من اضطرابات نفسية ظاهرة مع اصابته بحالات عصبية شديدة.

وقالت المصادر انه قد سبق ل عاصي ان دخل الى الاراضي الفلسطينية المحتلة واوقفته قوات الاحتلال قبل ان تعيده الى لبنان عبر اليونيفيل بعدما تثبتت من اختلال وضعه النفسي والعصبي.

المصادر اكدت ان عاصي اودع احد المصحات لتلقي العلاج قبل ان يخرج مؤخراً ويعود الى كنف عائلته.

من ناحية ثانية افادت المصادر ان الدركي الذي اصيب في حادث اطلاق النار في الشهابية ( ح.ص) تلقى اصابة مباشرة في البطن وحالته دقيقة حيث يخضع لعملية جراحية عاجلة في هذه الاثناء في مستشفى جبل عامل.

هذا وتمكنت قوى الامن الداخلي من توقيف مطلق النار ونقلته الى احد مخافرها تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

LIBAN8 - YASOUR