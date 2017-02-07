living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
138
My announcements
8
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وقائع جلسة محاكمة قاتل جورج الريف: عراك واتهام بالرشوة !

7
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ربيع دمج - التحري


طغى على آخر جلسة إستماع في قضية "يتيم والريف" الجو النفسي حيث حضر إلى قاعة الجنايات في بيروت ثلاثة أطباء نفسيين عاينوا طارق يتيم المتهم بقتل جورج الريف في الجميزة.


الرابط المشترك بين كل من الطبيب رامي بو خليل وإيلي كرم وأحمد عياش هي النتيجة الواحدة " طارق لا يعاني من مرض نفسي خطير أو وسواس قهري أو حتى إكتئاب"، كل ما في الأمر أن يتيم هو شخص عصبي ينفعل بسرعة وأن ما قام به كان عن وعي وإدراك لكنه كان في ساعة غضب.
على مدار الساعتين تم الإستماع لشهادة الأطباء النفسيين، فيما طارق كان يحاول بعد شهادة كل طبيب أن يشير إلى أنه شخص مريض نفسيا ولم يكن واعيا وقت وقوع الجريمة، لتنتهي الجلسة في جو نفسي متوتر حين وقع عراك كلامي حاد بين وكيل الريف من جهة وبين وكيل يتيم من جهة أخرى.


إذ بعد شهادة آخر طبيب نفسي الدكتور أحمد عياش الذي بدا لعائلة الريف وكأنه يميل إلى جهة طارق، ليستوقفه وكيل الريف متهما إياه بأنه تلقى رشوة مالية ليغيير أو يعدل بشهادته لتنتقل المعركة الكلامية بين الوكيلين ويعلو الصراخ الحاد الذي تلاحم مع صراخ القاضية إسكندر طالبة منهم الهدوء.


في جميع الأحوال خرج الأطباء الثلاثة بخلاصة واحدة قد لا تكون لصالح يتيم، كونهم أجمعوا متفقين بأن يتيم شخص طبيعي وكان واعيا خلال سماعهم له (كل واحد على حدى) ولقصة حياته. وأن الثلاثة إعتمدوا في صياغتهم لتقاريرهم على ما رواه هو لهم فيتيم يحاول قدر المستطاع إثبات تهمة المرض النفسي عليه كي يخفف من عقوبته، لكن هذا الأمر سيحسم مع القضاء الذي يدرس ملفه بعناية.


ومن أبرز ما ورد على لسان الشهود بحسب رواية يتيم لهم هو أن الأخير تعرض لقهر نفسي خلال طفولته، عاش وحيدا في مؤسسة جبل عامل بعدما تخلى عنه أهله، وأنه خلال طفولته كان مكروها من الجميع ومن محيطه ولم يكن يختلط مع أحد مما ولد لديه شعور بالعداونية تجاه الآخرين وردة فعل في سن الشباب وهي الإنتقام من أي شخص يثير غضبه وذلك بحسب رواية يتيم للأطباء الذين كشفوا عليه.


وبحسب شهادة أول طبيب الدكتور رامي بو حيدر فأنه يعرف طارق قبل تنفيذه الجريمة، إذ أنه في العام 2015 تم توقيفه من قبل دورية درك بتهمة تعاطي للمخدرات، وخلال الفترة أي قبل أطلاق سراحه كتب تعهد بمعالجة نفسه من المخدرات، يومها تابعه بو حيدر ووصف له بعض الأدوية المهدأة والتي تساعده للتخلص من الإدمان.


وبحسب شهادة بو حيدر فإن تناول الحبوب المهدئة مع الكحول كما حصل مع طارق ( بعد 15 يوم من خروجه من السجن أقدم على جريمته)
هذا المزيج الخاطئ يدفع إلى زيادة العصبية ولكن لا يفقد وعي الإنسان ويدخله في إرتكاب جريمة.


أما بالنسبة إلى شهادة الدكتور إيلي كرم فإن هذا المزيج يجعل الشخص يفقد توزانه الدماغي اي يسبب دوار مع دوخة وبالتالي لا يمكنه أن يكون لديه هذه القوة لإفتعال جريمة، شهادة كرم أثارت سخرية يتيم الذي لم يعجبه كلام الطبيب محاولا إظهار نفسه بأنه ضحية مجتمع ومريض نفسيا.
اما بالنسبة إلى الدكتور أحمد عياش فهو يعتبر بأن يتيم شخص طبيعي لكنه عصبي جدا وانفعالي لكن هذا الأمر لا يدخله في عدم وعي عما يفعله ويقوم به.


وبحسب عياش الذي عاينه لفترة ساعة بعد وصوله إلى المخفر فإن يتيم كان يكره الرب والناس ويحقد على كل شيء، وأنه حين نزل لضرب الريف كان يقصد ذلك فقط وليس قتله، كون لديه تجارب سابقة في ضرب الناس وإسكاتهم حين يثيرون كما تفاجأ يتيم ( بحسب طبيبه) من الريف حين ترجل من سيارته متوجها اليه، كيف تجرأ على فعل ذلك وهو شخص لا يحمل سلاح بيده وبنيته ضعيفة مقارنة بجسده، لذا كان يريد ضربه فقط وليس قتله.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة هي الأخيرة ضمن جلسات الإستماع وسيذهب الملف إلى المرافعة ، لكن وكيل يتيم طلب الإستمهال الأمر الذي لم تحبذه القاضية إسكندر قائلة له بأنها لن تعده بذلك وستعتبر أن جلسة 11 أذار المقبل هي للمرافعة قبل صدور الحكم النهائي من مسلسل "طارق يتيم" الدموي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
138
My announcements
8
Logout