جريمة مروعة في صور: قتل والدته!

A + A -

في خبر عاجل من مدينة صور افدنا ان الشاب ( ع.ع) من بلدة الشهابية عمره 19 عاماً قد اطلق النار على والدته من سلاح صيد كان يحمله فأصابها اصابات قاتلة، ثم خرج الى الشارع واطلق عيارات عشوائية وتحدثت مصادر عن اصابة شخص اخر بجروح قالت انه عسكري في قوى الامن الداخلي يدعى ( ح.ص) حاول التدخل لتوقيف الجاني وقيل ان اصابته بالغة في البطن .

وافادت المصادر ان الشاب مختل عقلياً، وتعمل القوى الامنية حالياً على محاولة توقيفه وانتزاع السلاح من يديه.

ولاحقاً افدنا ان قوى الامن الداخلي نجحت في السيطرة على المجرم وانتزاع سلاحه وتوقيفه.

saidaonline