تكشف حقيقة مقتل المواطن ضومط ارناؤوط !

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أصدرت عائلة ضومط أرناؤوط الذي قضى جراء إشكال في علما - زغرتا، البيان الاتي: "أولا: ان الاشكال قد بدأ منذ سنة عائليا عقاريا، ثم خرج عن اطاره العائلي عندما تدخل المختار أحمد الحلوان ومجموعات تابعة له ولبسام الأرناؤوط متعديا على ضومط وأفراد أسرتنا مرارا وتكرارا، وكل الاعتداءات موثقة بشكاوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ولدى مخابرات الجيش.

ثانيا: لقد أصدرت منسقية القوات اللبنانية في زغرتا بيانا ليل أمس حول ما حصل، من هنا، يهمنا التأكيد على صحة ما صدر عنها، راجين من كافة وسائل الاعلام عدم اعتماد التضليل في انتظار نتائج التحقيق".