باسيل وقّع اتفاقية "التشاور الديبلوماسي المنتظم" مع نظيره الغابوني

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في وزارة خارجية الغابون وقّع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره الغابوني باكون موبيلات بوبييا اتفاقية "التشاور الديبلوماسي المنتظم" تتضمن مشاورات حول تطوير التعاون الثنائي، وتنظيم فرق عمل ولقاءات خبراء لمناقشة سبل تطوير هذا التعاون الذي يشمل المجالات كافة.



وتمنى الوزير باسيل رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، شاكراً السلطات الغابونية على دعمها للبنان في المحافل الدولية، وتحديداً في موقفه تجاه الصراع في فلسطين، مشدداً على ضرورة الوصول الى سلام عادل ومستدام يضمن حق عودة اللاجئين الى بلادهم.

ووجه الوزير باسيل دعوة رسمية لنظيره في اطار التحضير لزيارة الرئيس الغابوني المرتقبة الى لبنان.

بدوره ثمّن بوبييا دور الجالية اللبنانية في الغابون، متحدثاً عن انها تعود الى العام ١٨٨٢، وان تقدير الشعب الغابوني للبنانيين تمثل بتسمية دوّار في العاصمة ب "النبطية" تكريماً لهم.