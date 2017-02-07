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الرئيس عون مقلدا وسام الارز الوطني للفنان ايلي شويري: بتكريمِكَ منحتنا فرصةَ الإضاءةِ على وجهِ لبنانَ المشع

7
FEBRUARY
2017
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في بادرة تكريم خاصة باحد رواد الفن اللبناني الأصيل، الذي تنوّع عطاؤه صوتا والحانا وقصائد واناشيد وطنية، من هياكل بعلبك والارز الى الدول العربية ومنها الى مسارح العالم، قلّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الفنان ايلي شويري وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، في حفل اقيم قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك تقديرا لعطائه المميّز على مدى نصف قرن، حيث بنى لنفسه عمارة من اجمل التجارب الفنية الغنية والاصيلة، في زمن الكبار. 
 
وحضر الحفل وزيرا الثقافة غطاس خوري، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، والسيدتان ميراي عون هاشم وكلودين عون روكز وكبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية، ومدعوي المحتفى به من افراد عائلته المكوّنة من بناته الثلاثة واحفاده واصدقائه.      
 
كلمة الفنان شويري
وبعد تقليد الوسام، القى المحتفى به الفنان شويري كلمة جاء فيها: "كنت دائما عندما يسألونني اذا ما كان لدي من عمل جديد اعددته للجيش ام للعهد، اجيبهم انّ حياتي كلّها وعطائي كلّه، بقدر ما منحني الرب من مواهب، هما اكراماً لعيون هذه الارض وهذه الدولة وهذا الوطن."
 
اضاف: "طيلة حياتي كتبت وغنيّت من دون ان يطلب احد مني ذلك. وهذا كان اكبر وسام واكبر تكريم لي. واليوم يشرّفني ان اتكّرس الى جانب رئيس بلادي، اطال الله بعمره، الذي انشدت له منذ 15 سنة:
 
"عرسك جايي يا بطل
 
والدنيّي مضوايّي
 
وحصانك بيرق جبل
 
 ونجومك مرايي.
 
انت البطل
 
 ونحنا اهلك. 
 
شعبك كلّو عم يندهلك 
 
رِدّ وقلّو جايي."
 
 
وقال: "ان وسام الارز اليوم هو عيد لكل الاغاني التي غنيّتها. وانّي اشكر من عاد وقرّبني من الارز، اشكر فخامة رئيس بلادي واقول له: الف شكر، اطال الله بعمرك وعمر هذا البلد، مع الدعاء ان يشهد على ايّامك العزّ والفرح والبحبوحة." 
 
كلمة الرئيس عون
 
بعدها، القى الرئيس عون في المحتفى به، الكلمة الاتيــــة: "كلُّ تكريمٍ لفنانٍ من لبنانَ هو اعادةُ خلقٍ لهويةِ هذا الوطنِ الأصيلة، فكيف إذا كنّا اليومَ في حضرةِ نسيمٍ من نسائمِ بعلبك، ولحنٍ محفورٍ في الوجدانِ الوطني والشعبي، وقصيدةٍ مشبَعَةٍ بالعنفوان، وصوتٍ يختزنُ حنينَ الماضي في خوابٍ من تراث.
 
إيلي شويري، بكَ يليقُ التكريم وأنتَ الآتي من زمنِ الكِبار. انطبعَ فيكَ حبُ الوطن، فسخَّرت له كلَ مواهبِكَ، لتظلَّ الأرضُ مسيَّجةً بالعسكرِ الذي غنَّيتَ له، واسمُ لبنانَ مكتوباً على شمسٍ لا تغيب. طلَّتُك بيننا تُخبرنا الكثيرَ من عظمةِ الفنِ اللبناني، وعن مسرحياتٍ تحتلُّ الذاكرةَ، وأصواتٍ عشقناها، وحواراتٍ مغناةٍ ترفعُ الروح َإلى حيثُ يعلو الحلمُ والحياة. وفي قلبِ هذه العظمةِ، يحتفظُ اسمُ ايلي شويري بمكانتِه. لم تحجبْهُ زحمةُ عباقرةِ لبنان، ومبدعي اللحنِ والكلمةِ، ومحترفي الخلقِ الفني، بل انصهرَ بوهجِها وانصهرتْ بفرادتِه، فتمايزتْ بصماتُه منذُ أكثرَ من خمسين سنةً في خطٍ فني لهُ في رصيدِ الأغاني الوطنيةِ المتوهِّجة، ما له من اغاني الفرحِ والحبِ والاحتفاءِ بالحياة.
 
شكراً لك أيها الفنانُ الكبير ايلي شويري، لأنه بتكريمِكَ منحتنا فرصةَ الإضاءةِ على وجهِ لبنانَ المشع، وسطَ المصاعبِ والتحدياتِ التي تشغَلُنا وتشغلُ الشعبَ اللبناني عن الأنوارِ الكثيرةِ التي ما زالتْ تتدفقُ من أعماقِ أبنائِه، وتجعلُ منه شعباً عظيماً قادراً على اجتراحِ حياةٍ أفضل."  
 
حفل كوكتيل
 
وفي ختام حفل تقليد الوسام، اقيم كوكتيل للمناسبة وجرى التقاط الصور التذكارية، فيما كانت اغاني الفنان شويري تصدح في ارجاء القصر الجمهوري.       
 
والفنان ايلي شويري من مواليد العام 1939 في بيروت. بدأ مسيرته الفنية في الفرقة الغنائية للاذاعة الكويتية مع انطلاقتها، قبل ان يعود الى لبنان وينتسب الى الاذاعة اللبنانية ويعمل مع روميو لحود وفرقة الانوار ومن ثم مع الاخوين رحباني في كافة مسرحياتهما مع السيدة فيروز، كما في مسرحيات للسيدة صباح ويخط لنفسه طريقا خاصا الى اليوم. 
 
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