تحضروا - لبنان على موعد مع هجوم قطبي مدته 5 أيام

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" تفاصيل الطقس للايام القادمة.



1- تتوجه كتل استوائية دافئة ورطبة من المحيط الأطلسي نحو اسبانيا والبرتغال وتتمركز فوق القطب الشمالي والدول الاسكاندينافية فترفع درجات الحرارة من -25 الى -3 و4 درجات. تتمدّد التيارات الدافئة الرطبة فوق هذه البلدان وترفع نسبة الرطوبة للتحول فيما بعد الى هواء جليدي رطب يعزّز الكتلة القطبية من حيث الحجم والتمدد.

2- فور دخول التيارات الإستوائية المناطق الشمالية للقارة الأوروبية سوف تندفع الكتلة القطبية المتمركز بين شمال غرب آسيا وشمال شرق أوروبا نحو البحر الأسود بسبب ارتفاع الضغط الجوّي فوق الدول الإسكاندينافية إلى 1044hpa وانخفاضه فوق الشرق الأوسط الى 1013hpa.

3- تتمركز الكتلة القطبية فوق البحر الأسود واليونان وبلغاريا ورومانيا وتركيا وتتوجه عموديًا نحو لبنان، الأمر الذي سيعيد سيناريو المنخفض الثلجي الأخير الذي ضرب لبنان في أواخر كانون الثاني.

4- تتمّ عملية التبريد للكتلة الإستوائية في المناطق القطبية فيتسع نطاقها وتزداد في التمدد لتهيئ الى نزول قطبي جديد.

5- لبنان على موعد مع هجوم قطبي مدته 5 أيام من البرد والصقيع والحرارة ستشابه ما شهده لبنان في الأيام الماضية.

6- على ما يبدو أن الكتلة القطبية التي ستجتاح لبنان ستتزامن مع منخفض جوّي بنسبة 40% فتتساقط الثلوج مجددا على ارتفاع 800 متر و400 متر في المناطق الشمالية (عكار) اذا حافظت الكتلة القطبية على برودتها.

7- فور ارتفاع قيم الضغط الجوّي فوق ايطاليا في اليومين المقبلين، ستنهار حواجز الضغط المنخفض التي حجزت المنخفضات بين الجزائر وايطاليا، وتتوجه نحو لبنان بشكل متتالي، سيتزامن آخرها مع وصول الكتلة القطبية.

أمّا طقس يوم الأربعاء، فمشمس الى غائم مع اجواء مغبرة قليلاً بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المتجهة من شبه الجزيرة العربية، والتي تسبب بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

* الحرارة على الساحل: 23 درجة كحد أقصى نهاراً و13 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 16 درجة نهاراً و5 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 18 نهاراً و4 ليلاً

*الرطوبة بين 20 و30%

*الضغط الجوّي: بين 1014 و1016

*الرياح: شرقية في عكار، وجنوبية شرقية في باقي المناطق اللبنانية، سرعتها بين 35 و50 كلم في الساعة.