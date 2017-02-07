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السجن 30 عاما لأميركي أحرق مسجدا

7
FEBRUARY
2017
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قال مسؤولون قضائيون، إنه صدر حكم بسجن مواطن من فلوريدا 30 عاما، بتهمة إضرام النار في مسجد ومركز إسلامي كان يتردد عليه يوما عمر متين، الذي أطلق النار في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو.


وقالت السلطات إن المتهم جوزيف شرايبر (32 عاما) ألحق أضرارا تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار، بمركز فورت بيرس الإسلامي، الذي أشعل فيه النار في 11 سبتمبر 2016 في الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة.

وتزامنت الواقعة أيضا مع عيد الأضحى.

ولم يصب أحد لكن الحريق اضطر المركز إلى البحث عن موقع آخر لإقامة الصلاة.

وقال ستيف جوسنيل نائب المدعي العام بالولاية في مقابلة جرت الاثنين، إن شرايبر أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر بأن الهجوم لا علاقة له بمتين.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها متين مع زوجته، قبل أن يقتل 49 شخصا ويصيب عشرات في ملهى ليلي في أورلاندو في يونيو الماضي، في واقعة شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى والمصابين في إطلاق نار جماعي في التاريخ الأميركي الحديث.

وأعلن متين مبايعته زعيم تنظيم داعش في اتصال بخدمة الطوارئ قبل قتله في اشتباك بالأعيرة النارية مع الشرطة، وذلك بعد مواجهة دامت ثلاث ساعات في الملهى. ولا يعتقد المحققون أنه تلقى مساعدة من جهات بالخارج.

وقال جوسنيل إن شرايبر أبلغ المحققين بأنه يعتبر تعاليم الإسلام خطرا على الأمن القومي. وقالت الشرطة من قبل إن صفحته على فيسبوك تضمنت عبارات مناهضة للمسلمين.

وقال الادعاء "قال إنه لم يكن غاضبا وإنما فعل ما فعل بدافع الكراهية". وأضاف "إنه لأمر مروع أن يهاجم أحد دار عبادة أيا كان السبب".

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