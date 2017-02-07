متهماً وسائل إعلام أميركية بالتغاضي عن هجمات إرهابية - ترامب: "داعش" يشن حملة إبادة جماعية حول العالم

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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، وسائل الإعلام "غير النزيهة" بالتغاضي عن هجمات ارتكبها "إرهابيون".



وقال ترمب في خطاب ألقاه في قاعدة ماكديل العسكرية في تامبا، فلوريدا، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة تنظيم "داعش"، إن "تنظيم داعش يشن حملة إبادة جماعية، ,يرتكب فظائع حول العالم أجمع".

وأضاف: "لقد رأيتم ماذا حصل في باريس ونيس. هذا يحصل في أوروبا بأسرها. لقد بلغنا مرحلة لم تعد فيها وسائل الإعلام تغطي" أخبار الاعتداءات.

وتابع: "هناك حالات كثيرة لا تريد فيها الصحافة غير النزيهة بالمرة أن تغطي" هذه الهجمات، مؤكداً أن وسائل الإعلام هذه "لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيداً".



