"فيسبوك" قريباً في متناول المكفوفين

A + A -

تعتزم شركة "فيسبوك" طرح تقنية جديدة تعمل على تسهيل الوصول إلى التطبيق من قبل المستخدمين المكفوفين، وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتسمح التقنية الجديدة بقراءة الصور التي ينشرها أي صديق بوصف مسموع للصورة، فيما تعكف شركة "فيسبوك" على تحسين هذه التقنية حتى يتمكن المستخدمون الذين يعانون من مختلف أشكال الإعاقات من استخدام موقع "فيسبوك" ورؤية مشاركات أصدقائهم.

وقالت مديرة التشغيل في شركة "فيسبوك"، التي تدير شبكة التواصل الاجتماعي، شيرل ساندبرغ، إن موقع "فيسبوك" سيتمكن في وقت قريب من "قراءة" الصور التي ينشرها أي صديق بعبارة مثل "هنا صورة صديقي مارك يقف إلى جوار زوجته" كوصف مسموع للصورة، مضيفة أن الموقع يحاول تحسين هذه التقنية حتى يتمكن الناس الذي يعانون من مختلف أشكال الإعاقات من استخدام موقع "فيسبوك" و"رؤية" مشاركات أصدقائهم.

وتعكف شركة "فيسبوك" حاليا على تطوير وسائل مساعدة صوتية للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية كنموذج للتقنيات التي تطورها "فيسبوك" حاليا لمساعدة المعوقين على الاستفادة من الموقع.