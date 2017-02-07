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وثيقة التفاهم: مُنطلق نحو الأمة

7
FEBRUARY
2017
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شربل الجميّل-

قيل الكثير وكُتب المديد عن وثيقة التفاهم بين العماد عون والسيد نصرالله، التي امتدت لتشمل فئتين وطنيتين جمعهما الحرمان في مراحل مختلفة وفصل بينهما غصباً خطوط تماس ودُشم.

ظنّ سماسرة تسعينيات الطائف الظالمة أن الحرب انتهت بعدما همد المدفع، بينما انتهاء الحرب الفعلية ما كان ليتم لولا انتصار الشعب. الشعب انتصر في ٦ شباط ٢٠٠٦. في تلك الأمسية، أثبت اللبناني أنه وبنية بيضاء غير وصولية، يستطيع تثبيت الأسس المتينة لوطن قوي، تترسّخ فيه أواصر الإستقرار وبذور الإستمرار.

لربما شاءت الصدف أن يتم الإعلان عن الوثيقة في اليوم الذي مباشرة تلا "غزوة الإشرفية" التي أعادت نكىء جراح غير مكتملة البلسمة، وأسعرت في الذاكرة رواسب الحديد والنار المتبادل؛ ففي صالون الكنيسة ذاك، تحوّل الإنتباه من من نكبة ٥ شباط إلى عناق ٦ شباط وتآخيه.

ما تلا توقيع الوثيقة زاد في إثبات جديتها وتثبيت جدواها وتجذير صدقيتها. لم يكن اختبار حرب تموز بالامتحان المارّ. فكما يُمحّص الذهب النار، اعتمد التفاهم بنار العدوان، وحوصر بما حوصر فيه من دمار وحملات إعلامية وتجييش طائفي وإقليمي، ومع هذا كلّه صمد وازداد تعمّقاً، واجتاز زلزال كبير أثبت فيه بأسه ومصداقيته، فكان النصر نصرين.

تمادى الإتفاق في الزمن، ولم يؤثر ذلك في ثباته. ما هزّ الاعتياد عليه مكانته وما زعزع التداخل نواياه. عبر فيما عبر من استحقاقات داخلية من أيار ٢٠٠٨ وتمديدي مجلس النواب والقانون الأورثوذوكسي والحرب في سوريا فالإنتخابات الرئاسية، فكان الوفاء للوفيّ.

في تاريخ من العلاقات المتوترة والدموية أحياناً بين الفئات اللبنانية، يحتاج رأب الصدع إلى وقت كبير للحمه. غير أن الأكيد أن الطريق نحو الوحدة قد بات معروفاً: في المبادرة والمعالجة والإدارة والصيانة. خريطة الطريق نحو استعادة وطنٍ جريح لطالما عانى من تعدديته، أضحى لها مساراً محدداً، ولم يعد ينقص إلا سبره، بعد الحفاظ عليه ومداراته، ومن ثم تعميمه وتوسيعه وملاقاة التيار والحزب الذين لطالما بادرا باتجاه الجميع.

ما بني وطن تاريخيا وما جرى صلح وصفح إلا بالتخطّي والتسامح المؤسَّس على النوايا الحسنة. على حجر الزاوية هذا، عالجت الأمم جراحها وعانق بنوها بعضهم البعض واستطاعوا بناء أمم كونفدرالية بعد ملايين من القتلى.
نموذج ٦ شباط ٢٠٠٦ هو وصفة أمة لا مجرّد وصفة دواء لمرض عابر. متى لمس اللبناني لمس العيش الوحدة التي تجلّت بُعيد التفاهم، باتت الأمة اللبنانية الواحدة الموحدة على سكة التشكيل؛ فما مضى لا يمكن عكسه، وما هو قادم يفصلنا عنه مجرّد وقت وصبر.

شربل الجميّل,
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