مئة يوم على رئاسة ميشال عون

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مقدمة الـOTV:

غداً تمر مئة يوم كاملة على رئاسة ميشال عون ... مئة يوم، أكدت يوماً بيوم، المفارقة نفسها التي حكمت لبنان منذ ربع قرن ... لا بل ربما منذ ولادته كدولة قبل نحو قرن كامل ... مفارقة مفادها أن مسؤولينا وسياسيينا منقسمون دوماً، بين أهل وصاية وأهل سيادة ... مئة يوم، بدأت باتفاق القادة اللبنانيين الأساسيين على حل لبناني مئة بالمئة لرئاسة الجمهورية ... فيما أهل الوصاية الهامشيون لا يزالون يفتشون عن معادلات خارجية لانتخاباتنا الرئاسية ... مئة يوم، تخللتها إنجازات بتعداد الأيام ...

من تشكيل الحكومة في أسابيع ... إلى إقرار بيانها الوزاري في غضون أيام ... إلى نيلها الثقة في خلال ساعات ... إلى استعادة حق لبنان في ثرواته، وحق اللبناني في جنسيته، وحقوق المواطن في كهربائه ومائه واتصالاته وأمنه ورغيفه ... وخصوصاً خصوصاً حقه في كرامته ... فيما أهل الوصاية لا يزالون يروجون لتسوية دولية فرضت علينا كل ذلك، بحسب عقلهم المهجوس بالجزمات ووعيهم المهووس بالغزاة ... واليوم، اليوم بالذات، عشية مرور مئة يوم على رئاسة عون، تكرّست الهوة مجدداً بين السياديين و"الوصائيين" ...

جاء ممثل سعودي ملكي ليؤكد لعون: نحن معك بالكامل ... فيما بعض الوزراء والنواب يلهثون خلف الإرادات الدولية المزعومة، لتعيين النواب بدل انتخابهم، أو لرفض إرادة الشعب في انتخاب نوابه ... لمن لم يدرك بعد، هذا إعلان رسمي: غازي كنعان مات ... ورستم غزاله أيضاً ... وقبله مات كل المفوضين السامين على دولة لبنان المنتدبة ... ولن يعود أي منهم إلى الحياة ... ولن نعود لحظة إلى أي انتداب ... أما من يهول أو يهدد ... فحسابه مع الشعب في صندوق الاقتراع ... لأن زمن صناديق قتله للناس بأجسادهم وأصواتهم، قد انتهى إلى غير رجعة، قبل مئة يوم ... ماذا يعني هذا الكلام؟ التفاصيل ضمن النشرة المسائية.