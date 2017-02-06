أبي خليل التقى سفراء ووفد مؤسسة التمويل الدولية

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إستقبل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل كل من سفراء اسبانيا ميلاغروس هرناندو وسويسرا فرنسوا باراس، وقبرص كريستينا رافي وبولندا فويتشخ بوجيك،

ودار البحث في سبل التعاون في القطاعات التي تخص الوزارة، كما تم التطرق الى دورة التراخيص في قطاع البترول، وتناول البحث ايضاً موضوع النزوح السوري ومسؤولية المجتمع الدولي وما يمكنه القيام به لناحية تخفيف العبء عن لبنان.

كما التقى الوزير ابي خليل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC، ودار البحث في امكانية تمويل مشاريع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص لا سيما الاستفادة من الخبرات الدولية الكبيرة التي يمكنها ان تقدمها مؤسسة التمويل الدولية كونها جزء من مجموعة البنك الدولي.