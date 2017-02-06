تحذير إلى اللبنانيين.. لحومه تحتوي على سمومٍ قاتلة!

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اصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميما، "طلب من الاجهزة الامنية والجهات المختصة مصادرة كميات اللحوم التي اقتطعت من سمكة "قمر البحر" التي تم اصطيادها من قبل بعض الصيادين في ميناء طرابلس يوم امس الاحد، لان لحوم هذه السمكة تحتوي على سموم قاتلة وفق تقارير مخبرية".



وجاء في التعميم: "حضرة قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، بما أنه تم اصطياد سمكة كبيرة تسمى "قمر البحر"، التي عرضت على شاشات التلفزة، وبما أن هذه السمكة هي من الأسماك النادرة في البحر المتوسط، وتعد من الأسماك السامة ويمنع تناولها بسبب احتوائها السموم كما ذكرنا.





لذلك... الاطلاع والايعاز لمن يلزم :



1 - التعميم على جميع المخافر، مصادرة تلك اللحوم في حال وجدت لدى الباعة أو المحلات التي تبيع هذه اللحوم.



2 -التعميم على الصيادين، ومنعهم من اصطياد مثل هذه الأنواع من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض حفاظا على البيئة البحرية".