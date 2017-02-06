الوزير خوري استقبل السفير الايطالي وسفيرة الاتحاد الأوروبيّ

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي في زيارة بروتوكولية وتعارف جرى في خلالها البحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وتركز البحث حول سبل التعاون المستقبلي بين لبنان وايطاليا وتعزيز عمل القطاع الخاص في البلدين وتنسيقه وتطويره، خصوصا وان شبكة الانتشار اللبناني كبيرة في العالم ما يعزز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات التكنولوجية والتقنية، وامكان اعتماد لبنان كمركز للدخول الى اسواق افريقيا.

والتقى الوزير رائد خوري ظهرا سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن في زيارة بروتوكولية وتعارف تم في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الاوروبي.



وتركز البحث حول اولويات الشراكة مع الاتحاد الموقعة في نهاية العام 2016 خصوصا لجهة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص في لبنان. كما شملت المناقشات المشاكل التي يواجهها لبنان في التصدير الى اوروبا والعمل المشترك ما بين الادارات اللبنانية والاتحاد الاوروبي لتذليل هذه الصعوبات عبر لجان عمل مشتركة. هذا وتطرق البحث الى دور لبنان في اعادة اعمار سوريا واهمية تطوير البنى التحتية تحضيرا لهذه المرحلة.