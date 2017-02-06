أيها السيّاسيّون.. لا تضيّعوا الفرص

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الرائد المتقاعد انطوان الصيّاح -



المختلط؟.. لا الأكثري؟.. النسبيّ؟.. نصف أكثري ونصف نسبيّ ويضيع الهوى بلبنان في الغياهب للمصالح، ترنّحه المظاهر حفاظًا على المكاسب بين الطوائف، واخجلتاه...! والشباب يرنو إليكمُ أنتمُ الذين القيّيمين، المثلَ والمقتدى، المتخبطين خبط العشواء، رذل قاموسكم هموم الوطن وحَمَلْتمْ همّكم تدورون وتدورون، لعلّ الأريج يهلّ من أجنّة الخوف التي وُلِدَتْ ميتة. ولعمري المغانم لسنين طويلة عبرت فأُخذت من عمق أحقيّات الشعب، فكان له السكوت المرتجى، ولما حان له الوقت ليُطالب ويحاسب أنكرتم عليه الفعلَ ودثرتـموه شراذم وشراذم. وتقاذفكم النسيان وما خطر في البال عندكم بأنـها سوف تطل ساعة يقف فيها الشباب مطالبًا، رافعًا بوجهكم الصوت، والهلع يتآكله خوفًا من أن تذهب مغانم البحر وخيراته مثلما تآكلت الريح هبوب الدَيْن العام إلى حوالي الثمانين مليارًا. فماذا فعلتم؟ ولكن اعلموا جيّدًا بأن هذا الوطن ترعاه عين السماء فكلّما أحسّت بالداء يصيبه أوجدت له الدواء سندًا طبيعيًا له المعادلة وَصْفة توازن بين المنهوب والمغمور فيتنفّس الصعداء معيدًا الأمل إلى القلوب بعدما هجَرها الأمل فهجرت كافرة إلى البعيد.

أيها السياسيّون: هوذا البلد وقد وضع على السّكة الصحيحة وبدأت جميع الدول تغمره، تنظر إليه، فيعلو شأنه وتزدهر حقوله فبربّكم رحمة بناسه أبعدوا مطيّة المصالح والمكاسب والمغانم، واتفقوا على قانون انتخاب يرضي الوطن وشعبه، ويجعلكم على قدره ووهجًا للقريب وللبعيد. والسلام على مَن اتبع الـهـُدى.