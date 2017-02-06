كازينو لبنان قرر الادعاء على LBC بتهم التشهير والافتراء

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وجهت شركة كازينو لبنان بشخص رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام حميد كريدي كتابا الى المؤسسة اللبنانية للارسال LBC في ادما، اشارت فيه الى ان "الشركة ورئيس مجلس ادارتها يتعرضان منذ ايام وما زالا لحملة تشهير كاذبة تقوم بها مؤسستكم ضمن نشرة الاخبار المسائية، هدفها الحاق الاذى بالمرفق السياحي الاهم في لبنان، الذي يعيل ما ينيف على الف ومائتي موظف مرتاحين الى وضعهم المميز"، مؤكدة "ان التشهير بالافتراء في حق رئيس مجلس الادارة عبر نشر اخبار كاذبة يؤثر على الشركة ومداخيلها ويلحق بها الاضرار الفادحة".





وأعلنت الشركة انها "قررت الادعاء عليكم امام القضاء المختص بتهم التشهير والافتراء والاخبار الكاذبة والذم والقدح وتحميلكم كل النتائج ولا سيما ان جميع هذه الاقاويل المضللة قد دحضها القضاء اللبناني بموجب قرارات مبرمة صادرة خلال سنتي 2011 و2016، طالبين منكم التوقف فورا عن هذه الحملة الكاذبة تحت طائلة المسؤولية ونشر هذا التكذيب عملا بحق الرد في نشرة اخباركم الرئيسية".