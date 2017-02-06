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رئيس الجمهورية شكر خادم الحرمين الشريفين على قراراته. الوزير السبهان اعلم الرئيس عون عن قرار الملك سلمان تعيين سفير سعودي جديد وزيادة رحلات الطيران السعودية

6
FEBRUARY
2017
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان يرافقه القائم بالاعمال السعودي في لبنان المستشار وليد عبد الله بخاري ومساعد الوزير السبهان السيد وليد اليعقوب.
 
وخلال اللقاء،  نقل الوزير السبهان الى الرئيس عون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وقال ان زيارته تأتي لاستكمال البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها في خلال زيارة الرئيس عون للسعودية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص الملك سلمان على ان يتابع الوزراء في البلدين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال القمة اللبنانية -السعودية التي عقدت  في الرياض في الشهر الماضي.
 
واعلم الوزير السبهان الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية  الى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.
 
وشكر الرئيس عون الوزير السبهان على زيارته، وحمله تحياته الى خادم الحرمين الشريفين وشكره على الاجراءات التي اتخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية- السعودية، مؤكدا على ان التوجيهات اعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة.
 
وكانت جولة افق تناولت الاوضاع الداخلية والاقليمية.
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