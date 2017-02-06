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كتاب مفتوح من جومانا بو صعب، شقيقة الشهيد جورج بوصعب، إلى الإعلام اللبناني

6
FEBRUARY
2017
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كادت محطة الMTV أن تدعس دعسة ناقصة وطنياً باستقبال محمد شاكر نجل الإرهابي فضل شاكر في بعض برامجها الفنية والترفيهية بذريعة إطلاق أغنيته الأولى. ولكن وبمسعى شخصي مني وبدعم من أهالي الشهداء وعدد من السياسيين والحريصين وبملاقاة رئيس مجلس إدارة المحطة السيد ميشال المر لنا إلى منتصف الطريق وتفهمه، توصلنا إلى إلغاء الحلقات المفترضة.

 

إننا هنا نشكر القيمين على MTV وكل من ساهم في إلغاء تلك الحلقات لأن إطلالات كهذه من شأنها تبييض صفحة إرهابي ساهم في قتل عسكريين من الجيش اللبناني من خلال إعادة تقديمه إلى الرأي العام عبر إبنه بصورة المغني ما يسهم في محو الصورة الإجرامية لشاكر من عقول الناس وذاكرتهم.

 

وإذ نكرر شكرنا للسيد ميشال المر ومن ساهم في منع إطلالة محمد فضل شاكر، نطلب من باقي وسائل الإعلام التعامل مع هذا الموضوع بالمثل لأن استقبال نجل شاكر على إعلامنا لن يمر بدون ردة فعل من أهالي الشهداء وكل الوطنيين. إذ لا يمكن التلاعب بمشاعر أمهات وآباء وأبناء قدموا أغلى ما لديهم من أجل الوطن وفي المقابل يستسهل البعض بمشاعرهم ويتناسون أن الإرهاب يمكن أن يطاول أي عزيز لهم ويحوّلون المجرم إلى فنان مرهف بطرق ملتوية.

 

ليست القضية شخصية وحسب بل هي قضية تعني المؤسسة العسكرية والوطن وكل إنسان في لبنان ونأسف لقول أحد المعدّين بأن "البرامج كافة طلبت من محمد استضافته لكنه يتريث في الظهور في لبنان حالياً". ففي هذه العبارة إذا صحّت -وأستبعد ذلك- مصيبتين: الأولى أن الإعلام يركض خلف إبن إرهابي ليملأ هواءه، والثانية تصوير محمد شاكر وكأنه الشهم الذي يرفض الإطلالات الإعلامية في لبنان فيما نحن على يقين أنه لا يألو جهداً للظهور على الإعلام وبإيعاز مباشر من والده وبمخطط صار مفضوحاً بعدما سقطت التسوية التي كان يعوّل عليها لتبييض صفحته وصورته.

 

إن دموعنا لم تجف وقضيتنا لم تمت والصفحة لم تُقلب طالما لم يُلق القبض على كل إرهابيي عبرا ولم يحاكموا. وأنا أسير في دعوى قضائية لمنع بث أي أغنية من أغنيات فضل شاكر وسنوقف بكل الوسائل المتاحة أي شيء يمكن أن يسيء إلى شهدائنا فلا يمكن أن يتم احتضان إبن إرهابي وإطلاقه إلى الشهرة احتراماً لمعاناة أبناء الشهداء.

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