صور لافتة للرئيس الأسد.. ما قصّة هذه "الجاكيت"؟!

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خاص الحدث نيوز

تداول نشطاء مؤيدون للدولة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس الأسد مع زوجته وهو بزيارة لأحد المنتجعات السياحية في مدينة القرداحة.

اللافت في الصور هو جاكيت الرئيس الأسد التي ظهر بها بأكثر من مناسبة وهو ماقال عنه نشطاء أنه مراعاة للواقع المعيشي السوري واصفين إياه بالرئيس المواطن.

وكان الرئيس الأسد قد ارتدى ذات الجاكيت بزيارته السابقة إلى ميتم دير سيدة صيدنايا اواخر العام الماضي مراعاة لظروف السوريين المعيشية الصعبة بفعل الحرب.

وأيضاً كان الرئيس الأسد قد ارتدى الجاكيت الشتوي البسيط نفسه قبل أكثر من عامين أثناء قيامه بزيارة مسائية شتوية لأحد نقاط الجيش السوري في جوبر.

يذكر أن معارضون للرئيس الأسد كانوا قد روجوا قبل وقت قصير لإصابة الرئيس السوري بجلطة دماغية بينما تحدث معارضون آخرون عن إصابة الرئيس السوري برصاصة بالرأس أطلقها أحد المقربون منه، ليأتي ظهور الرئيس الأسد هذا بشكل عفوي بين الناس فيكشف زيف إدعاءاتهم.