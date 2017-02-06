شتائم بين نائب مدير شرطة الإمارات وصحافي لبناني شهير!

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شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم السبت، تغريدات احتوت شتائم وسخرية بين نائب مدير شرطة الإمارات ضاحي خلفان، وبين الإعلامي اللبناني حسين مرتضى، مراسل قناة "العالم" الإيرانية في سوريا.





البداية كانت حينما نشر خلفان تغريدة قال فيها: "صباح الخير.. صورة من بلادي للطيبين.... مش أذناب إيران"، وذلك بعد سلسلة تغريدات هاجم فيها الحكومة الإيرانية.





حسين مرتضى ردّ ساخرا على خلفان: "يا ويلي شو عاملة فيك إيران، بتفيق الصبح وعم تهمس بإيران".





خلفان سخر من حسين مرتضى بعد هجوم الأخير عليه، قائلا: "هوسين مرتزا"، فيما رد عليه الأخير: "روح اجمع قتلاك من اليمن وبعدين تعال اكتب ع تويتر، نسيت أسألك انت هندي مجنس او بنغلادشي".





وتابع مرتضى: "تحتار أن تصفه مهرجا أم مغردا على التويتر".





كما ألمح مرتضى إلى أن ضاحي خلفان من أصول يهودية، وفق زعمه.





يشار إلى أن ضاحي خلفان أثار جدلا واسعا في الأيام الماضية؛ بهجومه على رعايا الدول العربية التي حظر دونالد ترامب دخولها إلى الولايات المتحدة.





(عربي21)

