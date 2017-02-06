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هذا هو موعد عودة الامطار والثلوج!

6
FEBRUARY
2017
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يسيطر طقس مستقرّ مع كتل هوائية دافئة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى بعد ظهر الأربعاء حيث يبدأ بالتقلب التدريجي، وفق ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني.
 
الطقس المتوقّع في لبنان:
 
الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة.
 
الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبيّة ليلاًً.
 
الأربعاء: غائم جزئيّأً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة دون تعديل على درجات الحرارة التي تنخفض تدريجياً اعتباراً من الظهر مع ارتفاع نسبة الرطوبة حيث يتحوّل الطقس الى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة أحياناً بدء من المساء ويحتمل حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
 
الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
 
الإنقشـاع: جيّد.
 
الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و 75 %.
 
حال البحـر: معتدل. حرارة سطح الماء: 17°م.
 
الضغط الجوي: 1022 hPa. أي ما يعادل: 767 ملم زئبق
 
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