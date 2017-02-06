إعتمادُ النسبية مصلحة حريرية وجنبلاطية ( نقولا الشدراوي )

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خلافاً للرأي السائد بأن النظام النسبي سوف يقلِّص كتلتَي المستقبل واللقاء الديمقراطي النيابيتين ،سوف نثبتُ في مايلي عكس هذا الأمر بالوقائع والأرقام في جميع المناطق والمحافظات

أولاً : في الشمال

ففي ظل الإئتلاف الحكومي القائم والتحالف المحتمل في الإنتخابات النيابية ، أيا يكن القانون ، لتيار المستقبل مصلحة أكيدة في النسبية الكاملة حيث يمكنه خوض الإنتخابات بلوائح موحّدة مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيث يتبادلون الدعم ، فيكتسحون معاً أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد الشمال ال 28 أو ال 21 إذا تم فصل مقاعد محافظة عكار ال 7 ، وذلك أيّاً كانت اللائحة المقابلة في وجههم .

بينما إذا بقي القانون على النظام الأكثري ، قد يخسر تيار المستقبل جميع مقاعده في طرابلس والمنية - الضنية إذا لم يتحالف مع الأقوياء ويتنازل لهم عن عدد من المقاعد التي في حوزته اليوم .

ثانياً : في البقاع

لا مشكلة لدى المستقبل والاشتراكي في النسبية الكاملة ، لا سيما اذا تم فصل محافظة بعلبك الهرمل كدائرة إنتخابية على النسبية عن بقية البقاع ، فالحزبَين سوف يحصدان على الأقل نفس عدد نوابهم الحاليين في ظل قانون الستين ، يضاف إليهم نائب أو أكثر سوف يحصّله تيار المستقبل بالنسبية في دائرة محافظة بعلبك - الهرمل .

ثالثاً : في الجنوب

اذا فُصلت محافظة النبطية عن بقية الجنوب

يمكن تيار المستقبل بسهولة الفوز بمقعدَي صيدا اللذين كان سيفوز بهما لو بقيت صيدا على النظام الأكثري .

والأرجح أن يفوز بالتحالف مع الاشتراكي وحلفائه المسيحيين بالمقعدين السني والدرزي في حاصبيا إذا افترضنا وقوف التيار الوطني الحر على الحياد .

رابعاً : في بيروت

لا مشكلة لتيار المستقبل مع النسبية الكاملة في بيروت ، فهو في أسوأ الإحتمالات لن يخسر أكثر من المقاعد التي خسرها في انتخابات ٢٠٠٩ بعد اتفاق الدوحة ( 5 في بيروت الأولى و 2 في بيروت الثانية ) ، لا بل ربما قد ينجح في زيادة عدد كتلته البيروتية .

خامساً : في جبل لبنان

لا شك ان الجميع اقتنع بفصل قضائي الشوف وعاليه عن بقية جبل لبنان ، كما يمكن فرز الجبل إلى ٣ دوائر

١- جبيل وكسروان

٢- المتن وبعبدا

٣- الشوف وعاليه

في الدائرتين الأولى والثانية ، لا تأثير على تيار المستقبل أو الحزب الإشتراكي .

في الدائرة الثالثة ، يحصد اللقاء الديمقراطي ، إذا تحالفَ مع الحزب الديمقراطي ( طلال أرسلان ) 50% من الأصوات ، وفق النظام النسبي ، أما في حال تحالفه الطبيعي مع تيار المستقبل في إقليم الخروب ، فسيقارب حدود ال 70% ويحصل على 9 مقاعد من أصل 13 في الدائرة موزعين كما يلي :

١- 4 مقاعد درزية : 3 لقاء ديمقراطي + طلال أرسلان

٢- 2 مقعدان سُنيان : 2 لقاء ديمقراطي ( 1 مشترك مع تيار المستقبل : محمد الحجار )

٣- 3 مقاعد مسيحية : 3 لقاء ديمقراطي

أي 8 مقاعد للقاء الديمقراطي وحده في الشوف وعاليه

وهو العدد نفسه حالياً في ظل قانون الستين

إذاً ، في المحصلة ، لا فرق في النتائج إذا تم اعتماد النظام النسبي بدل الأكثري ، وإن كان من فرق فهو لصالح تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي .

وفي الحقيقة ما من سبب منطقي يبرر رفض جنبلاط للنسبية سوى خوفه المستقبلي من تضخم حجم إقليم الخروب ديمغرافياً وبالتالي إنتخابياً ، لكون الازدياد الطبيعي لأعداد المسيحيين في الشوف وعاليه على لوائح الشطب يقارب الإزدياد الطبيعي لأعداد الموحّدين الدروز، بينما عدد المسلمين في إقليم الخروب يزداد باضطراد .

إنما الواقع الذي ربما لا يدركه جنبلاط هو أن هذا الأمر أخطر عليه مستقبلياً في ظل النظام الأكثري

والواقع الثاني هو أنه بدون التوافق الوطني في الجبل مع السُنّة والمسيحيين ، سوف يخسر جنبلاط حتى المقاعد الدرزية في الشوف إذا بقي مصرّاً على قانون الستين ، ولن ينقذه من تجرّع هذه الكأس المرّة سوى حرص فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري على عدم عزله حرصاً منهما على كل مكوّنات الوطن سياسياً وليس طائفياً .

نقولا الشدراوي

عضو مجلس قضاء عكار في التيار الوطني الحر